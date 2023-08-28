Жорин назвал важнейшую задачу для ВСУ в районе Бахмута

Вблизи Бахмута есть определенный уровень минирования, а украинские войска во время штурмов попадают на такие районы.

Главная задача Сил обороны — не терять динамику продвижения, чтобы российские захватчики не смогли провести мероприятия по созданию своей системы обороны в районе Бахмута. Об этом сообщил в Telegram майор ВСУ Максим Жорин, заместитель командира 3-й штурмовой бригады.

Оккупанты в случае такой возможности смогут усилить свои систему обороны, как это они сделали на Запорожском направлении. Он обратил внимание на то, что в районе Бахмута есть также определенный уровень минирования.

"Почти каждый раз во время штурмовых действий мы попадаем на него", — пояснил Жорин.

Офицер сообщил, что есть фортификационные сооружения, которые они успевают построить. Сильной системы возвести здесь украинские защитники российским захватническим подразделениям все равно не дают, поскольку постоянно или выбиваем их с позиций, или наносим поражения, не позволяя провести необходимые мероприятия.

Крепкая система фортификационно-инженерных сооружений затрудняет продвижение, а оно и без этого чрезвычайно сложный процесс. По его словам, если Силы обороны будут давать врагу время и возможность закопаться и заминироваться, это будет очень существенной проблемой.

Фото: Telegram Жорін з Азову

Ситуация в районе Бахмута от Генштаба ВСУ

На Бахмутском направлении, как говорится в отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины, российские войска вели бесполезные наступательные действия в районе Клищеевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов врага пострадали более 15 населенных пунктов, среди них Миньковка, Часов Яр, Бахмут, Николаевка, Курдюмовка и Клищеевка Донецкой области.

Напомним, 17 августа майор ВСУ рассказал о недостатке техники для наступления. По словам Жорина, Украина не может себе позволить относиться к солдатам, как РФ к "вагнеровцам", поэтому необходимо надлежащее обеспечение войск и бесперебойная поддержка техникой и боеприпасами. Он отметил важность поддержки от западных партнеров, некоторую часть которой используют для проведения наступательных действий.