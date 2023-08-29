Бежал в Приднестровье: СБУ задержала мужчину, который воевал на стороне пророссийских боевиков (фото)

По информации следователей, подозреваемый еще до начала полномасштабного вторжения РФ скрыто выехал из оккупированного Донбасса и "залег на дно" в одной из областей Украины.

Служба безопасности Украины в Винницкой области вблизи границы с непризнанным Приднестровьем задержала боевика террористической организации "ДНР" — он пытался сбежать, чтобы избежать наказания за участие в войне против Украины. Об этом 29 августа сообщила пресс-служба СБУ.

По данным следствия, задержанным оказался житель города Константиновка Донецкой области. В 2014 году он присоединился к так называемому "славянскому полку" — подконтрольной Российской Федерации террористической группировке с востока Украины.

Там он принимал участие в "дежурствах" на вражеских блокпостах, где он останавливал и проверял авто украинских граждан, которые пытались выехать с временно оккупированной территории региона. Во время таких "остановок" пророссийские боевики похищали людей и отбирали их машины.

Также следователи Службы безопасности выяснили, что фигурант был администратором нескольких прокремлевских групп в запрещенной соцсети "Вконтакте". Он агитировал жителей Донбасса вступать в ряды оккупационных войск.

По информации правоохранителей, еще до начала полномасштабного вторжения РФ он покинул ряды боевиков, скрыто выехал из оккупированного Донбасса и "залег на дно" в одной из областей Украины. Сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали в одном из приграничных районов Винницкой области.

Во время обыска у задержанного обнаружен мобильный телефон и сим-карты с доказательствами его связи с боевиками. Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 УКУ (участие в террористической группе или террористической организации). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

СБУ задержала бывшего пророссийского боевика "ДНР" Фото: СБУ

Напомним, 28 августа сообщалось, что СБУ задержала агента ВС РФ. По данным следователей, женщину завербовали спецслужбы РФ дистанционно после деоккупации Херсона. Она в течение последнего месяца передавала агрессору геолокации ВСУ.

Кроме того, 24 августа в Житомире разоблачили преподавательницу лицея, которая отрицала зверства в Ирпене и Буче. По информации СБУ, подозреваемая публично называла преступления российских военных в Ирпене и Буче "спланированной постановкой".