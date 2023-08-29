"Россиян выкуривают из Токмака": из города готовятся вывезти оккупационную власть, — Федоров

Из-за постоянных обстрелов города оккупанты начинают осознавать, что вскоре из прифронтового он станет фронтовым.

Во временно оккупированном Токмаке в Запорожской области оккупационная власть уже "сидит на чемоданах". Ее готовятся вывезти из города. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, из-за постоянных обстрелов города оккупанты начинают осознавать, что вскоре он из прифронтового станет фронтовым.

"Оккупантов выкуривают из Токмака. Почти ежедневный хлопок и освобождение населенных пунктов на Мелитопольском направлении превращают пока оккупированный Токмак из прифронтового города на вполне фронтовой. Оборона врага дает трещину, поэтому первые крысы бегут с тонущего "российского корабля". По сообщениям жителей, местная оккупационная "власть" — на низком старте, ее перевозят в другой город", — проинформировал он.

Иван Федоров отметил, что вполне вероятно, что и глубокий тыл не спасет оккупантов в Украине.

Напомним, что российские оккупанты могут быть готовы серьезно сражаться за Токмак в Запорожской области, этот населенный пункт стал для противника крупным логистическим узлом и там возведены различные укрепления с противотанковыми рвами.

Ранее сообщалось, что ВСУосвободили от российских оккупантов село Роботино в Запорожской области. Оккупанты сейчас перебрасывают элитные подразделения из других точек фронта, чтобы не дать Силам обороны продвигаться дальше Роботино,