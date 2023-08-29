"Подраконим": бойцы Сил обороны подняли флаг на левом берегу Херсонщины (видео)

Знамя установили неподалеку от Антоновского моста. Оккупанты отныне будут наблюдать украинский флаг на левом берегу Днепра с высоты птичьего полета.

На одном из участков фронта на Херсонщине бойцы Сил обороны решили подействовать на нервы российским захватчикам на соседних позициях. Они подняли украинский флаг. Видео разместили в телеграм-канале Supernova+.

Двое бойцов Андрей и Иван обследовали территорию одного из затопленных в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС и заброшенных наследных пунктов Херсонщины и обнаружили флагшток. У одного из бойцов в кармане нашелся украинский флаг, поэтому они решили прицепить его на флагшток, чтобы на Левом берегу его видел враг.

"Пусть знают, что мы здесь, на своей земле. Подраконим их немного", — сказал один из бойцов.

Флаг торжественно подняли под Гимн Украины.

Напомним, что российские военные жалуются, что воины ВС РФ, которые находятся на Херсонщине несут огромные потери из-за халатности командования. Они сообщают, что россиян здесь "кладут пачками".

Ранее сообщалось, что морпехи ВС РФ на Херсонщине"дружественным" огнем проредили соседнее подразделение — российские воины из 61-й отдельной бригады морской пехоты устроили между собой стрельбу.