На момент атаки в помещении собрались "главы участковых комиссий", чтобы обсудить избирательный процесс, но их планы "подкорректировала" Служба безопасности Украины.

Во временно оккупированном городе Каменка-Днепровская Запорожской области незаконные выборы, которые хочет устроить Россия, оказались под угрозой, поскольку СБУ обезглавила участковые избирательные комиссии. На заседание председателей УИК, которые сошлись со всего района, неожиданно нагрянули украинские ударные дроны и разнесли помещение. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в СБУ.

Отмечается, что внутри здания собрались три десятка коллаборантов, за которыми следили российские военные, в частности, "кадыровцы".

"Во время собрания хотели организовать раздачу бюллетеней и кабинок для голосования. СБУ с помощью ударных дронов "подкорректировала" планы оккупантов", — рассказал изданию сотрудник СБУ.

Известно, что атака проходила в несколько волн, а ее точные последствия еще устанавливаются. В настоящее время известно о большом количестве раненых.

Официальных комментариев по поводу атаки БпЛА на избирательный участок в Запорожской области СБУ пока не делала.

Напомним, что в оккупированной Кременной тоже задумаются над проведением незаконных выборов. Там во время собрания коллаборационистов относительно будущих выборов 29 августа произошла "взрывная" неприятность, в результате чего есть убитые и раненые коллаборанты.

Ранее в СБУ сообщили, что в городе Каменка-Днепровская "поздравления" 24 августа получил так называемый "заместитель председателя" оккупационной военно-гражданской администрации, коллаборационист Александр Реймер. Дрон со взрывчаткой залетел к нему в окно.