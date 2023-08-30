В Полтаве задержали фитнес-блогера Заволоку, который плюнул в военных, — соцсети (фото)

Подозреваемого задержали правоохранители в одном из развлекательных заведений города, где он находился с товарищами. Во время задержания он якобы оказывал сопротивление. СБУ пока официально не комментировала задержание фитнес-блогера.

Фитнес-тренера Романа Заволоку, который показывал средний палец представителям военкомата и плевался в них, снимая это для Тик-Тока, задержали. Об этом сообщают в телеграм-канале Полтавы VPLT.

В паблике пишут, что Заволоку задержали правоохранители в одном из развлекательных заведений города, где он находился с товарищами. Во время задержания он якобы оказывал сопротивление.

"Во время вчерашнего задержания Роман Заволока ударил правоохранителя", — говорится в сообщении.

Задержание Заволоки

Также в телеграм-каналах распространили фото, на котором фитнес-тренер понурый и с окровавленным лицом.

В Полтавском ТЦК и СП днем ранее сообщили, что обратились в полицию и СБУ с заявлением об оскорблении чести и достоинства военнослужащего.

"Именно по статье 435-1 "Оскорбление чести и достоинства военнослужащего" и статье 436-2 УК было направлено представление в СБУ от имени ТЦК. К тому же сразу после инцидента военнослужащие вызвали полицию, правда правонарушитель отказался их ждать и убежал. Подозрение по статье статьи 173 КУоАП Роману Заволоке уже объявлено, военнослужащие уже дают против него показания", — говорится в сообщении.

Пока что правоохранители и СБУ официально не комментировали задержание блогера.

Кого обидел Роман Заволока

Во время разговора с работниками военкомата 26 августа, которые хотели вручить ему повестку, блогер сказал, что не хочет "убивать людей за деньги", а в конце показал военным средний палец. Впоследствии он у себя в сети обнародовал полное видео, в котором, в частности, откровенно насмехался над военным у которого дрожали руки. Военный объяснил, что тремор у него от контузии, а на войну он пошел добровольно.

Речь идет о старшем солдате ВСУ Александре Мацько, который воюет с 2016 года. Он служил добровольцем в батальоне специального назначения НГУ "Донбасс" и имеет за плечами службу в различных разведывательных или штурмовых подразделениях и ранения.

"Каждый день случаются определенные неприятные моменты, но такое у меня впервые. Я считаю, что он оскорбил не меня. Если бы я шел в штатском, он бы не обратил на меня внимания. Он оскорбил ребят, которые воюют, которые в госпиталях, которые похоронены...", — убежден Александр Мацько.

Против блогера полиция открыла уголовное производство по статье 435-1 "Оскорбление чести и достоинства военнослужащего".

"Это уже не первый эпизод с "полтавским фитнес-тренером", однако он вполне может стать последним. Тот, кто позволяет себе оскорблять военных, рано или поздно получит свое наказание", — отмечают в ТЦК и СП.

Напомним, что по данным следствия, житель Полтавы вступил в конфликт с военным — он оскорбил бойца и даже решился плюнуть в военного.

Ранее сообщалось, что в Каменском на Днепропетровщине произошел инцидент в ночь с 26 на 27 августа женщины в состоянии алкогольного опьянения оскорбляли раненого военного и предлагали ему отправиться в Бахмут.