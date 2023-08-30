Больше чем самолеты: украинские эксперты оценили урон от ударов по аэродрому под Псковом

Обозреватели отметили, что всего ВКС РФ имеет 110 единиц Ил-76, таким образом в результате одной атаки беспилотников было выведено из строя 5,5% самолетов данного типа.

После успешного массированного удара беспилотниками по российскому аэродрому "Кресты" под Псковом были повреждены минимум четыре военно-транспортных самолета Ил-76. Для российских вооруженных сил это болезненная потеря, поскольку эти самолеты являются частью важнейших логистических цепочек. О том каковы последствия атаки БПЛА по псковскому аэродрому рассказали обозреватели Defence Express.

В материале приведены данные, которые озвучил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов. По его словам, точное количество самолетов уточняется, но есть неподтвержденная информация о том, что на аэродроме находился стратегический бомбардировщик Ту-22, который также получил повреждения.

"Но пока возможно точно говорить именно о военно-транспортном Ил-76. И речь идет не только о потере самих машин, а о несколько больших последствиях", — отметили эксперты.

Дело в том, что эти транспортники были приписаны к 334-му военно-транспортному авиаполку, которые обеспечивали оперативную доставку грузов. При этом известно, что в основном "наиболее чувствительные и дорогостоящие образцы вооружения" Россия транспортирует с помощью авиации.

Кроме того, с учетом того, что российские ВКС имеют 110 самолетов Ил-76, в результате одной атаки беспилотников было выведено из строя 5,5% всех машин этого типа.

Между тем потери в Ил-76 для России не являются невосполнимыми, поскольку они серийно производятся на авиазаводе "Авиастар-СП" в Ульяновске. Обозреватели отмечают, что по официальным данным, в 2022 году предприятие выпустило пять самолетов Ил-76МД-90А.

"При этом необходимо учитывать, что для РФ производство новых машин напрямую связано с тем, что значительная часть авиапарка Ил-76 произведенных в советские времена исчерпывает свой ресурс и требует замены". — подытожили эксперты.

Напомним, в ночь на 30 августа аэропорт "Кресты" под Псковом, где расположен 334-й военно-транспортный полк ВС РФ, атаковали беспилотники. По данным российской экстренной службы, в результате атаки БПЛА были повреждены четыре военно-транспортных самолета Ил-76.