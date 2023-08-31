"Ослабит возможности РФ": удар по аэродрому Пскова стал самой успешной атакой за время войны

По словам экс-начальника разведки Финляндии Пекки Товери, теперь Россия будет вынуждена переместить самолеты со своих обычных баз, или же ей придется инвестировать значительные средства в защиту аэродромов.

Бывший руководитель Главного управления военной разведки Финляндии Пекка Товери заявил, что нападение беспилотных летательных аппаратов на аэродром в Пскове было наиболее успешной операцией за весь период ведения конфликта. Об этом сообщает Yle.

"Если первоначальные сообщения о четырех уничтоженных самолетах соответствуют действительности, это будет самый успешный удар Украины на сегодняшний день", — сказал он.

Согласно его высказыванию, уничтожение столь большого числа воздушных судов окажет непосредственное воздействие на деятельность Российской Федерации.

Согласно мнению Товери, такая атака заставит Россию принять меры. Возможно, ей придется перебазировать свои самолеты с привычных аэродромов или вложить существенные ресурсы в усиление защиты своих баз.

Он отметил, что такой сценарий подразумевал бы необходимость России перемещать зенитные системы от фронта. Любой из этих вариантов, по его мнению, ослабил бы российские возможности.

Кроме того, Товери считает маловероятным, что беспилотники могли быть запущены из Эстонии.

Напомним, в ночь на 30 августа на территории Российской Федерации, в городе Псков, прозвучали взрывы в районе местного аэропорта. По словам местных жителей, в населенном пункте были слышны автоматные очереди.

Представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов заявил, что на аэродроме в Пскове были уничтожены четыре военно-транспортных самолета Ил-76. В сети сообщили о повреждениях стратегического бомбардировщика Ту-22, однако украинская разведка об этом не упоминала.

Также появились спутниковые снимки аэродрома в Пскове, на которых можно заметить поврежденные воздушные судна. На одном из кадров запечатлены два красных автомобиля, похожие на пожарные.