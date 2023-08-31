Осталось немного, чтобы взять врага в котел, — боец ВСУ о боях на Бахмутском направлении

Российским оккупантам не хватает ствольной артиллерии, поэтому они вынуждены привлекать авиацию на этом участке фронта. В самом Бахмуте российские подразделения находятся под артиллерийским контролем ВСУ.

На Бахмутском направлении Россия продолжает контратаковать Силы обороны и сдерживать их контрнаступление. ВСУ продвигаются на южном фланге Бахмутского направления. Об этом в эфире телемарафона рассказал пресс-офицер 26 артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича Олег Калашников.

По его словам, Силы обороны на этом участке фронта прижимают врага за железной дорогой, а на северном фланге продолжаются активные оборонительные действия. В самом Бахмуте российские подразделения находятся под артиллерийским контролем ВСУ.

Олег Калашников говорит, что ВСУ могут зажать врага в котел, и до этого не так много остается. Впрочем, оккупанты там прочно окопались и обустроили опорные пункты и минные заграждения. Также оккупанты дистанционно заминировали территорию.

На этом участке фронта россиянам не хватает ствольной артиллерии, поэтому они вынуждены привлекать авиацию. Кроме этого, у российских захватчиков начинает не хватать самих артиллерийских установок.

"У нас есть высоты, которые мы еще должны занять... Если мы берем высоты там, где Клещеевка — уже последние господствующие, то еще больше берем под огневой контроль сам Бахмут и дотягиваемся до его такой более-менее безопасной трассы логистики — это Попасная — Бахмут", — пояснил Олег Калашников.

Напомним, что ССО под Бахмутом уничтожили наблюдательный пункт РФ. Предварительно о расположении вражеских позиций бойцам доложила украинская разведка, после чего было принято решение приступать к работе.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области на Бахмутском направлении Силы обороны продвигаются в районе Клищеевки и имеют успехи вблизи Курдюмовки и Андреевки.