Пропагандисты уверяют, что диверсанты — сотрудники ГУР Минобороны Украины и ССО, которые якобы проникли на территорию РФ для совершения терактов на объектах военной и энергетической инфраструктуры.

В России в Брянской области оккупанты обнаружили якобы украинскую ДРГ, которая намеревалась совершить диверсии на объектах военной и энергетической инфраструктуры. Об этом пишет российское издание Shot.

Как пишет издание, членов украинской ДРГ обнаружили в лесу в Брянской области. Они оказали сопротивление. Начался бой.

"7 украинских диверсантов обнаружили накануне вечером во время спецоперации силовиков возле села Сосновское Навлинского района (около 50 километров от границы). В результате боевого столкновения были ликвидированы 2 члена ДРГ, еще 5 задержаны", — говорится в сообщении.

Издание пишет, что диверсанты — сотрудники ГУР Минобороны Украины и Сил специальных операций Украины. Они проникли на территорию РФ для совершения терактов на объектах военной и энергетической инфраструктуры.

Пока что в ГУР Минобороны информацию об украинской ДРГ на Брянщине ДРГ не комментировали.

Напомним, что в Брянской области в РФ заявили о боях с украинской ДРГ. По словам губернатора Александра Богомаза, ВС РФ совместно со спецназовцами Росгвардии и ФСБ отбили атаку, которая якобы была направлена с территории Украины.

Ранее сообщалось, что СБУ атаковала дронами избирательный участок с кадыровцами на Запорожье. На момент атаки в помещении собрались "главы участковых комиссий", чтобы обсудить избирательный процесс, но их планы были "подкорректированы".