ВСУ "успокоили" российские войска возле Авдеевки, — командование (карты)

На этом участке фронта снизилась активность боевых действий, а ВС РФ пытаются проводить локальные контратаки.

На Таврическом направлении, которое охватывает линию фронта от Запорожской области до Авдеевки, боевые действия несколько стихли. В то же время российские оккупанты пытаются контратаковать. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

"Сейчас несколько снизилась активность боевых действий. Противник пытается контратаковать. Трудно назвать это контрнаступлением, но локальные контратаки он проводит. В районе Вербового, в районе Старомайорского, продолжает свои безуспешные попытки в районе Марьинки", — сказал он.

Ситуация в районе Старомайорского

Он добавил, что в районе вблизи Авдеевки Вооруженные силы Украины "успокоили" россиян и имеют небольшие успехи на Мелитопольском направлении вблизи Новопрокоповки.

Ситуация в районе Авдеевки

По словам Александра Штупуна, на Бердянском направлении оккупанты находятся в активной обороне.

Напомним, что ВСУ продвигаются на южном фланге Бахмутского направления, прижимают врага за железной дорогой, а в самом Бахмуте российские подразделения находятся под артиллерийским контролем ВСУ.

Ранее сообщалось, что Силы обороны прорвали укрепления "линии Суровикина" и продвинулись до села Вербовое и на 2 км восточнее села Новопрокоповка в том же районе.