"Княжеские птички долетают далеко": 14 бригада уничтожила САУ 2С19 "Мста-С" (видео)

Результаты работы подразделения с Волыни оценил Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный.

Воины 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого успешно уничтожили САУ 2С19 "Мста-С. Результаты работы опубликовали в Facebook подразделения.

Техника российских захватчиков была расположена среди густой растительности. Защитники зафиксировали ее и впоследствии ликвидировали. Бойцы сообщили, что применили беспилотник.

"Княжеские птички долетают далеко...", — говорится в заметке.

В подразделении отметили, что такой финал ждет всех российских оккупантов. Результаты работы оценил Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный.

Уничтожение САУ РФ летом 2023 года

Бойцы 14 бригады уничтожили САУ "Мста-С" на Харьковщине. В результате попадания в российскую 152-мм 2С19 САУ "Мста-С" сдетонировал боекомплект.

Дроны ВСУ 23 августа уничтожили самый мощный миномет "Тюльпан" и САУ "Акация" в районе Бахмута. Миномет использует самый большой артиллерийский калибр — 240 мм. Российские оккупанты спрятали технику среди жилых домов, но операторы БПЛА все равно обнаружили ее и смогли ликвидировать.

Украинский дрон уничтожил российскую САУ МСТА-С за $1,6 млн. Россияне используют установки "Мста-Б", чтобы уничтожать танки, системы ПВО и другую украинскую технику на расстоянии до 29 км.

Напомним, 10 августа артиллеристы 40 бригады поразили склад боекомплекта и военную технику оккупантов. Бойцы 63-й отдельной механизированной бригады провели корректировку, а затем украинские артиллеристы применили САУ.