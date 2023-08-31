"Княжеские птички долетают далеко": 14 бригада уничтожила САУ 2С19 "Мста-С" (видео)
Результаты работы подразделения с Волыни оценил Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный.
Воины 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого успешно уничтожили САУ 2С19 "Мста-С. Результаты работы опубликовали в Facebook подразделения.
Техника российских захватчиков была расположена среди густой растительности. Защитники зафиксировали ее и впоследствии ликвидировали. Бойцы сообщили, что применили беспилотник.
"Княжеские птички долетают далеко...", — говорится в заметке.
В подразделении отметили, что такой финал ждет всех российских оккупантов. Результаты работы оценил Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный.
Уничтожение САУ РФ летом 2023 года
Бойцы 14 бригады уничтожили САУ "Мста-С" на Харьковщине. В результате попадания в российскую 152-мм 2С19 САУ "Мста-С" сдетонировал боекомплект.
Дроны ВСУ 23 августа уничтожили самый мощный миномет "Тюльпан" и САУ "Акация" в районе Бахмута. Миномет использует самый большой артиллерийский калибр — 240 мм. Российские оккупанты спрятали технику среди жилых домов, но операторы БПЛА все равно обнаружили ее и смогли ликвидировать.
Украинский дрон уничтожил российскую САУ МСТА-С за $1,6 млн. Россияне используют установки "Мста-Б", чтобы уничтожать танки, системы ПВО и другую украинскую технику на расстоянии до 29 км.
Напомним, 10 августа артиллеристы 40 бригады поразили склад боекомплекта и военную технику оккупантов. Бойцы 63-й отдельной механизированной бригады провели корректировку, а затем украинские артиллеристы применили САУ.