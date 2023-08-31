"Работа продолжается": ВСУ показали удар по складу БК и бронетехнике РФ под Олешками (видео)

ВС РФ продолжают терять военную технику и личный состав на левобережье Херсонщины. При этом потери — в результате дистанционных ударов украинских БПЛА.

Бойцы ВСУ использовали ударные дроны, чтобы добраться до позиций ВС РФ на левобережье Херсонщины. В частности, удалось уничтожить российскую бронемашину неустановленного типа и попасть в опорные пункты противника под Олешками. Об этом говорится в заметке в Telegram-канале представителя Сил обороны "Николевский Ванек".

Автор сообщения указал, что на видео — работа "Сводного отряда групп БПЛА генерала Марченко". Вместе с группой работали другие подразделения Оперативной группировки "Херсон". На некоторых кадрах можно увидеть, о каких подразделениях идет речь — морские пехотинцы из 67 ОГАДн, военные из 126 ОБр ТРО.

Для атак на позиции ВС РФ использовали дроны-камикадзе, а также дроны, которые сбрасывали гранаты. На записи показали сарай, в котором прятали бронемашину неустановленного типа. Также "поймали" российскую военную машину: она петляла по лесу, но все же подорвалась. Также кадры дают возможность увидеть фортификации, которые возвел противник: десятки метров траншей тянутся вдоль дороги.

Суммарно "коршунам" генерала Марченко удалось уничтожить следующие цели:

личный состав ВС РФ — около 17 чел;

состав БК — 1 шт;

лодка — 1 шт;

военные автомобили — 2 шт. (из них 1 шт. — подорвалась на мине);

бронетехника — 1 шт.

Левобережье Херсонщины: детали

Согласно крайнему отчету Генштаба ВСУ на левобережье Херсонщины враг продолжает артиллерийские удары по прибрежным населенным пунктам — обстрелял 25 сел. На онлайн-карте DeepState видно, что подразделения ВСУ имеют два плацдарма на левобережье — у Дач неподалеку от Олешек и у Подстепного неподалеку от Казачьих Лагерей. Также обозначено, что линия боев проходит в 3 км от русла Днепра.

Плацдарм ВСУ на левобережье Херсонщины — по состоянию на 31 августа 2023 года Фото: DeepState

Напоминаем, 31 августа украинское командование подтвердило успехи Сил обороны на южном и восточном направлении. Представительница Минобороны Анна Маляр заявила, что бойцы ВСУ закрепляются на новых участках фронта возле Бахмута и в направлении Мелитополя.

Тем временем секретарь СНБО Алексей Данилов отреагировал на сообщения западных СМИ о потерях ВСУ. По его словам, они"распространяют ложь".