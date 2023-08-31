Три танка и две БМП россиян одновременно подорвались на минах, — саперы ДШВ ВСУ (видео)

Благодаря установленным минно-взрывным заграждениям удалось остановить вражескую технику.

Подорваны сразу пять единиц вражеской техники: две БМП и три танка. Подробности сообщили в Facebook 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины.

Бойцы рассказали, что вражеская бронетехника близко подъезжает к позициям. Недавно был случай, когда танк почти выехал на позиции наших войск, но был уничтожен.

Защитники отметили, что на одном из направлений танк подорвался на украинской мине, у него была повреждена гусеница. Ночью бойцы к нему подошли и просто сожгли.

"Так и работаем", — рассказывают саперы.

По их словам, во время новой попытки врагом прорвать линию обороны на одном из направлений, подверглись подрыву пять единиц вражеской техники: три танка и две БМП. Это произошло благодаря установленным минно-взрывным заграждениям.

Военнослужащие добавили, что деятельность саперов очень важна, ведь влияет на устойчивость обороны украинского войска. Это очень поддерживает общевойсковые подразделения, которые обороняются, как считают саперы-десантники. Военные пообещали и в дальнейшем не допускать технику врага на мирную территорию Украины.

Напомним, в конце июля артиллерийская разведывательная группа показала, как разминирует территории на юге. Часто специалисты находят противопехотные и противотанковые мины, а российские захватнические подразделения придумывают различные способы, чтобы усложнить задачу по разминированию. Найденные и собранные на нескольких участках взрывоопасные устройства впоследствии подготовили к контролируемому подрыву, ведь в дальнейшем их использовать опасно.