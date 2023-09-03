Хорошо отдохнули: в селе Запорожской области взорвалось кафе с офицерами ВС РФ, – Федоров
Местный коллаборант устроил в бывшем детском саду столовую для оккупантов, а складские помещения передал ВС РФ под хранение боеприпасов. Взрывы продолжались около полутора часов.
Во временно оккупированном селе Конские Раздоры Пологовского района Запорожской области 2 сентября произошли взрывы в кафе, где часто отдыхали российские оккупанты. Об этом написал в Telegram мэр Мелитополя Иван Федоров.
"Три "по" оккупантов на южном направлении: поел, покурил, помер. Вчера вечером долго взрывалось в одном из кафе, где любили отдыхать рософицеры", — отметил градоначальник.
Владелец заведения, по его сведениям, устроил в бывшем детском саду двойной бизнес. Основной зал он превратил в столовую, где кормил вражеских солдат, а складские помещения отдал ВС РФ под хранение боеприпасов.
Федоров добавил, что взрывалось более полутора часов. Пламя перекинулось на два грузовика "Камаз" и военную технику захватчиков.
Напомним, что украинские военные прорвали первую линию обороны российских военных в Запорожской области. Дальнейшее продвижение ВСУ зависит от количества боеприпасов и действий врага.
Украинские военные рассказывали, что ВС РФ специально поджигают минные поля перед наступлением ВСУ. Сначала выливается зажигательная смесь, а затем сбрасывается граната.