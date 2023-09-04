Ночная атака Shahed: где прогремели взрывы и сколько дронов-камикадзе сбила ПВО (фото)

По данным командования Воздушных сил, россияне атаковали Украину 32 дронами-камикадзе. Силам ПВО удалось уничтожить 23 Shahed, а в некоторых регионах зафиксированы прилеты.

В ночь на 4 сентября 2023 года российские войска осуществили нападение при помощи высокотехнологичных беспилотных летательных аппаратов модели "Shahed-136/131". Атака осуществлялась с нескольких направлений — дроны-камикадзе запускались из оккупированного Крыма и Приморско-Ахтарска. Всего зафиксировано пуски 32 Shahed, которые были выпущены в сторону Одесской, Николаевской и Днепропетровской областей. Об этом сообщает Воздушные силы ВСУ.

"Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, уничтожены 23 вражеских ударных БпЛА", — говорится в сообщении.

В ВС заявили о применении истребительной авиации, зенитных ракетных войск и подразделений мобильных огневых групп Сил обороны Украины.

Силы ПВО уничтожили 23 ударных дрона из 32

Атака Shahed на Одесскую область 4 сентября: что известно

Командование Воздушных сил ВСУ рассказало о массированной ночной атаке дронов-камикадзе, которые угрожали Одесской области, а также ряду других регионов Украины. Для того, чтобы подобраться к цели, дроны летели вплотную к границе Румынии.

Первые сообщения о пусках дронов-камикадзе появились в 22:45 3 сентября. Указывалось, что беспилотники стартовали из Приморско-Ахтарска — города на берегу Азовского моря в 600 км от Одессы.

Атака на западную часть Одесской области продолжалась несколько часов, свидетельствуют сообщения Воздушных сил. В частности, около 4:00 указано, что дроны движутся вдоль границы с Румынией, продвигаясь в Килийском районе.

ОК "Юг" опубликовало фотографии последствий российской атаки дронами в ночь на 4 сентября. Указано, что враг ударил по гражданской инфраструктуре Придунавья.

Для атаки применили 17 дронов: часть сбили силы ПВО, часть — попала в гражданские и инфраструктурные сооружения (склады, промышленные цеха). В результате атак повреждено оборудование аграрных и промышленных компаний. О пострадавших не сообщается.

Атака Shahed на Днепропетровску область 4 сентября: что известно

Утром 4 сентября россияне атаковали дронами Днепропетровскую область.

"Утро началось с вражеской атаки. 6 беспилотников в небе над областью уничтожили защитники из ПвК "Восток", — написал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

В то же время глава ОВА добавил, что есть и попадание по инфраструктурному объекту в Днепровском районе. В результате удара возник пожар, его последствия уточняются. Но, по предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Атака Shahed на Николаевскую область 4 сентября: что известно

О сбитом вражеском дроне сообщил и глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Это произошло в 01:43.

Ким сообщил, что ПВО уничтожила российский разведывательный БпЛА неустановленного типа.