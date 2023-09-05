Дошли до "зубов дракона" возле Вербового: в ISW рассказали об успехах ВСУ на Запорожье (карты)

Российское командование вынуждено изменить подходы к минированию, поскольку Силам обороны Украины удается преодолевать имеющиеся минные поля. Если раньше минировали 150 м, то теперь — полкилометра.

Бойцы ВСУ добрались до заминированных полей и линии обороны в виде "зубов дракона" ВС РФ в Запорожской области. Бои продвинулись на юг от Работино и на северо-запад от Вербового. Ранее аналитики утверждали, что российские фортификации здесь "легче", потому что их строили меньше времени. Однако украинское командование все еще не задействовало бронетехнику. Институт изучения войны объяснил, что происходит на участке фронта в 17 км от Токмака. Об этом говорится в свежем отчете ISW.

Аналитики обосновали свои выводы относительно ситуации с помощью видео, опубликованного бойцами Сил обороны. В частности, обнаружили два участка фронта на Мелитопольском направлении, где им удалось прорваться глубже в линию обороны ВС РФ.

Возле Вербового украинские воины зашли за линию "зубов дракона", которые возвели россияне к северо-западу населенного пункта. На карте ISW отмечен небольшой плацдарм, площадью около 2 кв. км — именно там, по мнению ISW, сейчас идут бои. Также указано, что ВСУ вплотную приблизились к участку дороги, которая идет от Вербового до Сладкой Балки (Сладкая Балка — в 12 км от Токмака). Здесь линия обороны ВСУ РФ "еще не пробита".

Аналогичная ситуация — возле Работино, уверены исследователи. Бойцы преодолели минные поля и "пирамидки" и подошли к следующей линии, которая тянется на полпути к Новопрокоповке.

Продвижение ВСУ на Запорожье по состоянию на 5 сентября 2023 года Фото: ISW

Чтобы достичь успеха в местах прорыва, украинское командование действует пехотой и артиллерией, указано в отчете. Тяжелая бронетехника пока не вводилась. Итак, резюмируют, резервы для расширения пролома линии обороны еще не применялись. Если же бронетехника появится, то это будет означать "как прорыв этого российского оборонительного слоя, так и попытку расширить этот пролом".

Также исследователи ISW объяснили, что ВСУ заставили ВС РФ изменить подход к минированию. В частности, если раньше считалось достаточным минировать участки глубиной 120 метров, то теперь их расширили до 500 м. Кроме того, ставят по две противотанковые мины в одно место, чтобы они были "более эффективными".

Контрнаступление ВСУ на юге: детали по состоянию на 5 сентября 2023 года

Накануне аналитики указывали, что бойцы Сил обороны смогли преодолеть линию обороны ВС РФ, которую они возводили 60% времени оккупации. На основании этого предполагали, что впереди — "легкие" участки. Однако представитель ОК "Таврия" Александр Штупун в комментарии в эфире Всеукраинского телемарафона объяснил, что впереди — лабиринт траншей и минные поля. Поэтому невозможно сказать, что эти участки "легче".

Отметим, в крайнем отчете Генштаба ВСУ указано, что враг обстрелял 20 населенных пунктов недалеко от линии фронта в Запорожье. Впрочем, Силы обороны продолжают наступление в Мелитопольском направлении: "закрепляются на достигнутых рубежах".

Участок между Токмаком и Роботином-Вербовым Фото: DeepState

Напоминаем, в ночь с 4 на 5 сентября неизвестные беспилотники вновь заметили под Москвой. Мэр российской столицы Сергей Собянин заверил, что ПВО сбила все цели.

Тем временем враг готовится атаковать позиции ВСУ под Купянском на Харьковщине: пресс-секретарь Минобороны Украины заверила, что Силы обороны готовы дать отпор.