Запылала с четвертого удара: бойцы НГУ уничтожили "зенитку" ВС РФ (видео)

На участках фронта, где действуют бойцы Нацгвардии, в течение недели удалось уничтожить 39 единиц техники ВС РФ. В частности, россияне потеряли 33 артсистемы, минометы, ЗРК и огнеметную систему "Солнцепек".

Бойцы бригады оперативного назначения "Рубеж" НГУ выследили на линии фронта российскую зенитную установку, которая угрожала украинским самолетам, вертолетам и дронам. Россияне модернизировали установку, разработанную 70 лет назад: добавили дистанционное управление и электронику. Однако модернизация не помогла — ее нашли в кустах и обезвредили с использованием артиллерии. Об этом говорится в заметке командующего Национальной гвардии Александра Пивненко в Telegram-канале.

Первые кадры записи показывают ЗУ-23-2, которую россияне замаскировали в кустах на границе между полем и дорогой. Установка едва заметна, но ее удалось обнаружить с помощью дрона. Украинская артиллерия начинает "охоту". Первый снаряд упал на 5-10 метров левее. Второй — на 3-5 метров правее. Следующий — почти вплотную, но еще не попал. Однако четвертый снаряд ударил прямо по российской зенитке — над местом взрыва поднялся огонь и облако дыма.

В заметке не указано когда и где сделана запись. Только отмечают, что события происходят на линии фронта в Донецкой области. Также командующий НГУ перечисляет, какие еще потери понесли подразделения ВС РФ благодаря бойцам Нацгвардии. В частности, у врага стало меньше на 39 единиц военной техники. В течение прошлой недели уничтожено:

артиллерийские системы- 33 шт;

минометы — 4 шт;

ЗРК — 1 шт;

ТОС-1А "Солнцепек" — 1 шт.

Трофеи НГУ на войне: детали об уничтоженной зенитке

ЗС-23-2 — спаренная зенитная установка калибра 22 мм, которую создали в СССР в 50-х гг. прошлого века. Установка способна сбивать воздушные цели, которые летят на высоте до 1,5 км и на расстояние до 2,5 км. Скорость выстрелов — 2 тыс. выстрелов в минуту. Кроме воздушных целей, ее используют против пехоты и легкобронированной техники. Установку трудно выследить, отметил Пивненко: "они редко остаются на одном месте на передовой".

РФ модернизировала ЗС-23-2 для войны в Украине. В частности, украинские эксперты отметили, что она получила дистанционное управление и ее 5 человек экипажа оказались в относительной безопасности. Также россияне добавили к ней оптико-электронную систему наведения — имеет тепловизионный канал и лазерное наведение на цель.

Напоминаем, министр МВД Игорь Клименко рассказал, на каких участках фронта воюют бойцы Национальной гвардии. По его словам, они участвуют в наступательных действиях на Бердянском и Мелитопольском направлениях, защищают позиции и на других участках. Во время контрнаступления им удалось продвинуться на 650 м.

На Лиманском направлении удалось уничтожить три российских супертанка Т-90М "Прорыв". Удары были настолько мощные, что бронемашины ВС РФ превратились в металлолом.