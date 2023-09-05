Экс-нардепа от ОПЗЖ Вадима Рабиновича объявили в розыск

Рабинович сейчас скрывается от следствия за границей. Ему грозит пожизненное заключение.

Экс-нардепа Украины от ныне запрещенной партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Вадима Рабиновича объявили в розыск. Соответствующее сообщение появилось в базе Министерства внутренних дел Украины.

Отмечается, что Рабинович — лицо, которое скрывается от органов досудебного расследования и исчез он 26 июля 2023 года.

В сообщении указано, что Вадим Рабинович обвиняется по двум статьям ст.111 ч.1 (Государственная измена, в условиях военного положения наказывается лишением свободы на срок 15 лет или пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества) также по ст.110 ч.2 (Посягательство на территориальную целостность и территориальную неприкосновенность государства), что наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой).

В чем обвиняют Вадима Рабиновича

По информации ГБР, Вадим Рабинович распространял антиукраинскую пропаганду, обнародовал манипулятивные высказывания, которые наносили ущерб суверенитету Украины, ее территориальной целостности и неприкосновенности. В ГБР считают, что его пропагандистская деятельность обеспечивала России идеологическую помощь в проведении подрывной деятельности против Украины, а также помогала руководству России достигать своих военно-политических целей.

3 ноября 2022 года Верховная Рада Украины досрочно прекратила полномочия народного депутата Вадима Рабиновича.

26 июля экс-нардепу Украины сообщено о подозрении в государственной измене по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины. Сообщение о подозрении осуществлено путем направления соответствующего запроса о международной правовой помощи в государство Израиль.

Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

1 августа Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство следователя Государственного бюро расследований и заочно избрал Рабиновичу меру пресечения в виде содержания под стражей.