На Закарпатье военком, который "отмазывал" уклонистов, получил "символическое" наказание

На заседание суда полковник не пришел, но подал в адрес учреждения заявление, в котором признал свою вину.

Раховский районный суд Закарпатской области признал виновным в превышении служебных полномочий военкома, полковника Иосифа Бундзяка. Тот безосновательно исключал граждан из учета, что давало им право выезда за границу. Об этом пишет издание Zahid.net

В постановлении суда говорится о том, что полковник, работая начальником Раховского РТЦК и СП удостоверял "липовые" справки ВВК и отметки в личных делах о причинах исключения из воинского учета. Они были неоформлены и неподтверждены 16-й Региональной ВВК.

Таким образом шесть человек были безосновательно исключены из воинского учета по состоянию здоровья и получили право выехать за границу.

Документы были оформлены в начале полномасштабного российского вторжения, но известно о них стало только в августе 2023 года.

На заседание суда полковник не пришел, но подал заявление, в котором признал свою вину.

Дело рассмотрела судья Елена Попова, которая признала полковника виновным в админправонарушении. Суд назначил военкомам 3400 грн штрафа.

Напомним, что в сети произошел скандал из-за "дочери" военкома из Чернигова. Девушка выложила на своей странице в инстаграм фотографии из путешествий в Майами, на Гавайи, в Лос-Анджелес и тому подобное. Позже выяснилось, что она никакая не дочь военкома, но украинцы хейт девушки не прекратили.

Ранее сообщалось, что в Киеве во время попытки задержания призывника военком достал пистолет.