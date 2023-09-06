"Имеем дело с гангстерами": НАТО должно агрессивнее вести себя с Россией, — польский генерал

Польский генерал Раймунд Анджейчак сравнил Россию с гангстером и призвал всех задуматься о долгосрочных последствиях для НАТО, если Украины проиграет в войне.

Если Украина проиграет войну с РФ, а Беларусь попадет пол полный контроль Кремля, то Польше придется увеличить свои вооруженные силы. Тогда НАТО потеряет авторитет в мире, чем может воспользоваться Китай . Об этом заявил польский генерал Раймунд Анджейчак на Карпачском экономическом форуме, пишет Guardian.

Анджейчак сравнил Россию с гангстером и призвал всех задуматься о долгосрочных последствиях проигрыша Украины в войне.

"Похоже, мы имеем дело с гангстерами, сумасшедшими плохими парнями", — сказал он.

По его словам, РФ част грозит ядерным оружием миру, а потому НАТО необходимо вести себя агрессивнее. Так, Альянс также должен напомнить России, что у него тоже есть ядерное оружие.

"Не хочу слишком нагнетать обстановку, но что не так с нашим словарным запасом? НАТО – ядерная организация", — сказал он.

Кроме того, Анджейчак заявил, что НАТО нужно понять, что оно будет делать, если российские наемники ЧВК "Вагнер" все-таки решатся на нападение на Польшу или другого члена Альянса. Будет ли тогда применена 5 статья, которая подразумевает, что, если одно государство-член становится жертвой вооруженного нападения, все остальные страны будут считать этот акт насилия также на себя.

"Мы стоим перед прямой границей с Калининградом и Беларусью. Это больше не холодная война 2.0", — добавил генерал.

Напомним, что 4 сентября спикер МИД Олег Николенко сообщил, что во время ночной массированной атаки ВС РФ несколько вражеских беспилотников взорвались на территории Румынии.

Также 1 сентября сообщалось, что Россия поставила комплекс "Сармат" на боевое дежурство. Поставка на боевое дежурство РС-28 "Сармат", ракеты которого летят на 18 тыс км, может стать очередным козырем для президента РФ в ядерном шантаже. Роспропаганда уверяет, что удары комплекса отразить невозможно, но НАТО может засечь попытки пусков спутниками и аэроразведкой.