В Москве вспыхнул пожар на заводе "Салют", где производят корабельные радары: что известно

По информации журналистов, загорелась лаборатория, где хранился горючий натрий. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.

В Москве 7 сентября загорелся завод "Салют", где производят военное оборудование, в том числе корабельные радары, сообщает российское интернет-издание Baza.

По предварительной информации, загорелась лаборатория, где хранился горючий натрий. Из здания на улице Плеханова эвакуируют людей. Из окон на высотке третьего этажа валит густой черный дым. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, пострадавших нет.

"На третьем этаже здания виден густой черный дым. Завод "Салют" специализируется на производстве корабельных радаров. В 2022 году предприятие попало под санкции США, всех стран Евросоюза, Канады, Японии и ряда других государств", — передает Telegram-канал.

Сотрудники предприятия эвакуированы из здания. Причина возгорания на момент публикации неизвестна, официальных данных не поступало.

Что производит завод "Салют" в Москве

Производственный комплекс "Салют"— российское авиадвигателестроительное предприятие, расположенное в Москве, в районе Соколиная Гора. Это — одно из крупнейших предприятий России по производству авиационных двигателей. Является предприятием полного цикла, объединяющее конструкторское бюро и производство. Также ведет выпуск деталей и сборочных единиц перспективных двигателей для гражданской авиации и вертолетных двигателей.

Напомним, 17 августа сообщалось, что в России горит строящаяся ледовая арена. По данным российских источников, причиной пожара стало возгорание лакокрасочных материалов и утеплителя.

Кроме того, 9 августа прогремел взрыв на территории Загорского оптико-механического завода в Подмосковье, который, по данным СМИ, мог участвовать в разработке "стелс"-бомбардировщика нового поколения.