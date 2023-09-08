Поставлял амфетамин руководству: в Ровно задержали сотрудника ТЦК, в котором избили служащего

По данным следствия, начальник структурного подразделения систематически привозил наркотики руководителю, а в отдельных случаях оставлял так называемые "закладки".

Работники Государственного бюро расследований Украины (ГБР) сообщили о подозрении начальнику структурного подразделения Ровенского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, который систематически поставлял своему руководителю наркотики. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

По данным следствия, военнослужащий обеспечивал руководителя вышеупомянутого военкомата амфетамином.

"Начальник структурного подразделения систематически привозил различные дозы амфетамина руководителю, а в отдельных случаях оставлял так называемые "закладки". По информации следствия, средства за психотропы мужчина не получал, а таким образом лишь пытался угодить шефу, в будущем рассчитывая на благосклонность, служебные привилегии и возможное продвижение по карьерной лестнице", — говорится в сообщении правоохранителей.

Как установили следователи, районный военком указал координаты так называемой "закладки" своей сожительнице, которая и забрала психотропное вещество в указанном месте.

Чтобы скрыть свою преступную деятельность в разговорах и сообщениях злоумышленники использовали пиратский сленг, наркотики называя "белой меткой", а друг друга — по вымышленным кличкам.

Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР

Начальник структурного подразделения Ровенского районного ТЦК и СП сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 307 УКУ (приобретение и сбыт психотропных веществ в крупных размерах, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, устанавливается причастность к содеянному других лиц.

Что известно о событиях в Ровенском ТЦК и СП

Работники ГБР разоблачили руководителя Ровенского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Сергея Луцюка, который избил военнослужащего, а руководитель районного ТЦК все снял на телефон.

"Полковник и подполковник узнали, что водитель стрелковой роты одной из воинских частей Ровенского районного ТЦК и СП планирует доложить об их нарушениях во время службы. Они решили этого не допустить и избили мужчину", — говорилось в сообщении правоохранителей.

В июле июля ГБР провело 6 обысков по месту работы, проживания и в транспортных средствах должностных лиц. В частности, были обнаружены и изъяты телефоны, один из которых принадлежит пострадавшему военному. Также у руководителя районного ТЦК и СП изъяли восемь пакетов с белым веществом, которое может быть амфетамином, и орудия для употребления наркотиков.

Напомним, 6 сентября сообщалось, что на Закарпатье военком, который "отмазывал" уклонистов, получил "символическое" наказание. На заседание суда полковник не пришел, но подал в адрес учреждения заявление, в котором признал свою вину.