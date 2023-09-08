"Ответим немедленно": США создают военную базу в Финляндии, — президент Ниинисте

По данным финских СМИ, американские ВВС используют аэропорт Рованиеми для своих нужд. Кроме того, выделено место для базирования войск США.

Соединенные Штаты планируют создать военную базу в Финляндии в рамках соглашения о военном сотрудничестве (DCA). Об этом 8 сентября сообщил президент Финляндии Саули Ниинисте, передает финское издание Iltalehti.

Президент Ниинисте заявил: "Соглашение DCA предполагает наличие хотя бы ограниченного военного присутствия США на территории Финляндии".

Согласно информации от Iltalehti, американские военные планируют использовать аэропорт Рованиеми для своих нужд и выделено место для базирования американских войск.

По словам Ниинисте, являясь членом НАТО и партнером США, Финляндия максимизирует свою безопасность настолько, насколько это практически возможно. Финляндия, как страна НАТО, охраняет российскую границу и, по словам президента, будет реагировать в случае попытки проникновения на территорию страны.

"Мой принцип заключается в том, что если кто-то проникнет на территорию страны, мы ответим немедленно", — отметил Ниинисте.

США также ведут переговоры о подобных соглашениях со Швецией и Данией, а соглашение с Норвегией уже подписано. Согласно источникам в финском правительстве, страна активно работает над включением финских Вооруженных сил в новую командную структуру НАТО, под управлением стратегического командования объединенными вооруженными силами в Норфолке. Финляндия на первых этапах будет подчиняться командованию НАТО в Брюсселе, но она стремится изменить эту динамику и включить все страны Балтии под командование Норфолка.

Результатом этих двусторонних военных соглашений в Скандинавии станет создание американских военных баз. Согласно сообщению СМИ, американские ВВС также начнут использовать инфраструктуру авиабазы в провинции Лаппи (Лапландия), где планируется разместить первые истребители F-35 ВВС Финляндии. Провинция непосредственно граничит с территорией России.

Напомним, 17 августа стало известно, что Правительство Финляндии приняло решение о создании крупнейшего в Европе резерва средств на случай чрезвычайных ситуаций, связанных с химическими, биологическими, радиологическими или ядерными угрозами.

Ранее, 1 августа, министр иностранных дел страны Элина Валтонен заявила, что надеется на то, что Украина станет членом НАТО после победы в войне.