Командование ДШВ показало работу расчетов гаубиц L119 (видео)

Расчет гаубицы в целом работает по вражеской пехоте, блиндажам и укрепрайонам, а также выполняет круглосуточно задачи на одном из "горячих направлений".

Украинские артиллеристы умело используют гаубицы L119 и обезвреживают вражескую пехоту и технику. Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины в Facebook сообщило подробности.

Артиллерист 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады рассказал, что его расчет успешно выполняет круглосуточно на одном из "горячих направлений". По его словам, сейчас темп применения остается высоким.

"Работаем днем и ночью!" — сообщил наводчик гаубицы L119 по имени Александр.

Защитник добавил, что удалось отразить наступление российской пехоты, которая пыталась атаковать наши позиции. Воин добавил, что расчет в целом работает по вражеской пехоте, блиндажам и укрепрайонам. Поделился Александр и личными успехами на фронте.

"А на днях мне удалось установить личный рекорд — девять выстрелов в одну цель!" — пояснил он.

Результаты ударов ВСУ за 10 сентября 2023 года

Украинские войска и в дальнейшем успешно уничтожают технику врага. Так, 10 сентября 40 бригада ВСУ ликвидировала гаубицу Д-30, которую оккупанты пытались спрятать среди гражданской инфраструктуры. Это им не удается благодаря действиям украинских артиллеристов.

Украинские "Грады" уничтожили склады с боеприпасами и горючим РФ в Соледаре. Аэроразведчики "Команды Вялого" зафиксировали среди многоэтажек в Донецкой области большой склад БК российских захватчиков. Впоследствии украинские воины применили РСЗО "Град" для того, чтобы ликвидировали склады с боеприпасами и горючим.

Также ВСУ применили танк-камикадзе на территории Запорожской области. Механик-водитель, рискуя жизнью, пытался довезти обложенный взрывчаткой танк к российским позициям на расстояние всего одного выстрела.

Напомним, 10 сентября финский БТР Sisu зафиксировали в составе морпехов ВСУ во время учений. Бойцы 1-го отдельного батальона морской пехоты 36-й бригады морской пехоты как будто получили боевые машины для учений.