"Прямое попадание из ПТРК": Зеленский сообщил подробности гибели иностранных волонтеров (видео, фото)

Погибли канадец Энтони Игнат, а также испанка Эмма Игуаль. Еще двое волонтеров находятся в медицинском учреждении в Днепре.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил гибель двух иностранных волонтеров в Донецкой области. Подробности он сообщил в вечернем обращении к нации.

Погибли иностранцы в результате попадания российской ракеты, которую оккупанты выпустили из ПТРК. Такие действия свидетельствуют о целенаправленной атаке по транспортному средству, где находились волонтеры. Обстрел произошел в населенном пункте Часов Яр. По его словам, это подтверждает, насколько близка война против Украины для мира.

Он подтвердил, что погиб канадец Энтони Игнат. По словам руководителя государства, тоже смертельные ранения в результате атаки получила гражданка Испании Эмма Игуаль.

"Мои соболезнования родным", — заявил Зеленский.

Еще двое волонтеров находятся в медицинском учреждении в Днепре. Это гражданин Германии Мавик Рубен и гражданин Швеции Йохан Матиас.

Украинский президент обратил внимание на то, что россияне ведут войну не только против Украины. Другие государства мира также теряют людей в связи с варварскими действиями российских захватчиков. Зеленский призвал остановить террор и победить российское зло.

Гибель волонтеров в Донецкой области

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес сообщил, что Эмма Игуаль и Энтони Игнат погибли из-за российского обстрела в Донецкой области 9 сентября. Они ехали из Славянска в Бахмут, когда в результате российского обстрела их машина перевернулась и загорелась.

Волонтеры помогали украинским людям и животным в прифронтовых регионах. Гибель волонтеров в Донецкой области подтвердили в зоозащитной организации UAnimals.

Эмма Игуаль и Энтони Игнат

Напомним, 9 сентября стало известно, что в Украине погиб 31-летний доброволец из Великобритании. В МИД страны подтвердили, что Джордан Чедвик, который с октября 2022 года воевал на стороне ВСУ, погиб при неизвестных обстоятельствах.