Красноречивое уничтожение: ВСУ потопили катера ВС РФ, маневрировавшие под Херсоном (видео)

Российские войска пытались отбить утраченные позиции на Херсонщине. При этом они хотели добраться до утраченных позиции по воде, где и встретили удары ВСУ.

Начальник пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк рассказала о нескольких удачных отработках Сил обороны под Херсоном. Также объяснила, по каким именно целям бьют украинские воины. В то же время есть успехи и на других отрезках фронта: продвижение на полкилометра под Опытным подтвердила заместитель министра обороны Анна Маляр. Детали о событиях на юге прозвучали в утреннем эфире портала "Радио Свобода".

Гуменюк заявила, что украинские бойцы потопили шесть катеров ВС РФ. Катера маневрировали на Днепре на Херсонщине. Враг пытался усилить линию обороны на некотором участке, но что-то пошло не так.

"На данном этапе можем сказать, что враг продолжает активизироваться там. Ищет способы обеспечить себе более плотную оборону. И, в том числе с направления самого Днепра, с воды", — пояснила пресс-секретарь. По ее словам, минус шесть катеров — это "красноречивая, убедительная сводка", хороший итог работы за прошедшие сутки.

В эфире не был назван участок, где произошли события. Только указано, что ранее эти позиции заняли бойцы ВСУ, а россияне пытались их оттуда выбить.

Кроме того, подразделения ВСУ продолжают уничтожать позиции оккупантов: бьют по минометам, артиллерии, живой силе ВС РФ. В свою очередь враг обстреливает Херсонщину с использованием авиации — например, атакует управляемыми авиабомбами. Также российские беспилотники шпионят за местностью на юго-западе Черного моря, где сейчас проходят военные учения "Си Бриз".

Контрнаступление ВСУ: детали

Генштаб ВСУ в крайнем отчете по состоянию на утро 11 сентября 2023 года указал, что враг продолжает обстреливать ряд населенных пунктов вдоль границ Украины и на линии фронта. В частности, от авиаударов пострадали следующие точки: село Бургунка (в 10 км к западу от разрушенной дамбы Каховской ГЭС), остров Змеиный, остров Первомайский (на полдороге между Очаковом и Кинбурнской косой).

На онлайн-карте DeepState обозначены два плацдарма ВСУ на левобережье: возле Антоновского моста в районе Дач под Алешками и возле села Степного в 1 км к востоку от Олешек и на 40 км к юго-западу от Новой Каховки. Новых плацдармов на левом берегу Днепра пока не указано.

Ситуация в Херсонской области по состоянию на 11 сентября 2023 года Фото: DeepState

Напоминаем, украинское командование подтвердило успехи ВСУ на двух отрезках фронта: под Работиным в Запорожской области и под Клещиевкой в Донецкой области. Расстояние между этими участками — около 230 км. Между тем аналитики ISW утверждают, что ВС РФ имеют определенные проблемы на линии фронта: нет высокоточных снарядов и мало разведывательных БПЛА.