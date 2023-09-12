В НАТО считают, что РФ не сможет провести большую наступательную операцию в этом году, — СМИ

По словам журналистов, в то же время в Альянсе обеспокоены будущей встречей главы Кремля Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына во Владивостоке.

Россия в этом году не сможет провести масштабную наступательную операцию, так как у нее не хватает войск и боеприпасов. Об этом сообщил анонимный чиновник НАТО изданию Bloomberg.

По словам журналистов, в то же время в Альянсе обеспокоены будущей встречей главы Кремля Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына во Владивостоке. Предполагается, что их переговоры могут привести к дополнительным поставкам оружия Кремлю.

Отметим, что издание ранее писало, что хотя Пхеньян и Москва отвергли обвинения США в поставках оружия, Северная Корея обладает одними из крупнейших запасов артиллерии и неуправляемых ракет, которые могут быть использованы советским оружием.

"Поставки боеприпасов из Северной Кореи вряд ли будут иметь решающее значение в краткосрочной перспективе, но облегчат России продолжение войны на истощение", — заявил профессор по вопросам национальной безопасности в Военно-морском колледже США Теренс Рериг.

По его словам, Путин считает, что сможет "пережить" Украину.

Представитель НАТО заявил, что Северная Корея поставляла боеприпасы, в том числе пехотные ракеты и ракеты, ЧВК "Вагнер", когда наемники еще действовали в Украине, но доставленное до сих пор оборудование не изменило динамику боевых действий.

Напомним, что американские журналисты сообщили, что у лидера КНДР есть оружие, которое очень хочет Путин. Сообщается, что Ким Чен Ын может дать Владимиру Путину артиллерийские боеприпасы советского образца в обмен на продовольствие и оружейные технологии. Также Кремль может позволить большему количество северокорейских рабочих работать в РФ.