"Продолжаем операцию": Силы обороны имеют успех вблизи Бахмута, — спикер ВСУ (видео)

Успешными действиями подразделения отличились не только в районе самого Бахмута, но и возле населенных пунктов Андреевка, Клищеевка и Курдюмовка.

Украинские войска имеют положительные результаты вблизи Бахмута. Начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш в эфире телемарафона сообщил подробности.

Он рассказал, что наступательная операция продолжается на южном направлении от города. Успешными действиями подразделения отличились в районе самого Бахмута, Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки. В этих локациях украинские защитники с боями отбивают наши позиции.

"Мы продолжаем наступательную операцию", — заявил Евлаш.

Представитель ВСУ добавил, что враг вблизи Новоселовки нанес массированные артиллерийские удары. Всего было зафиксировано 117 обстрелов.

Российские захватчики пытаются найти слабые позиции на отдельных участках фронта. Враг подтягивает свои резервы и пытается нанести удары с целью прорвать оборону, но все усилия тщетны.

Ситуация в районе Бахмута от Генштаба ВСУ

На Бахмутском направлении, а также Купянском и Лиманском, как говорится в отчете Генерального штаба ВСУ за 12 сентября, противник нанес авиационные удары. Это произошло вблизи Орехово-Васильевки и Клещеевки Донецкой области, а также Синьковки, Ивановки Харьковской области, Надежды, Дибровы, Новоегоровки, Белогоровки Луганской области. В результате многочисленных артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов.

Напомним, 11 сентября украинские военные рассказали, что в среднем за три часа украинские операторы FPV-дронов в районе Бахмута сбрасывают 50 гранат, охотясь на российских оккупантов и уничтожая их десятками. Бойцы все чаще сбрасывают на головы захватчиков боеприпасы для американских гранатометов под названием Mk-19.