Пограничники назвали область, где чаще всего обнаруживают российские ДРГ (видео)

Больше всего обстрелов российских войск фиксируют на Сумщине и Харьковщине, где в приграничных районах в результате ударов страдают гражданские.

На Сумщине украинские пограничники фиксируют наибольшее количество российских диверсантов. Об этом рассказал во время телемарафона представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Оккупанты регулярно малыми группами пытаются пересекать границу именно в этой локации. Диверсионно-разведывательные подразделения могут передавать соответствующие координаты относительно расположения различных объектов.

Больше всего обстрелов бойцы фиксируют на Сумщине и Харьковщине. Еще одной областью, где наблюдается активность ДРГ, является Черниговщина.

Демченко обратил внимание и на обстрелы приграничных территорий. Он сообщил, что немало гражданских погибают в результате ударов. Представитель Государственной пограничной службы отметил, что с начала месяца на Черниговщине, Сумщине, Харьковщине зафиксировано почти 600 обстрелов украинской территории. Враг стремится попасть по местам дислокации украинских защитников, но попадает в гражданских.

"Враг имеет средства для того, чтобы ежедневно наносить удары по территории Украины", — пояснил он.

Пограничники пока не фиксируют накопления сил российскими войсками. По словам Демченко, ресурсов и средств вблизи границы у них не наблюдается для осуществления повторного вторжения на территорию Украины. В ведомстве проводят мероприятия для фиксации и слежения за любыми передвижениями на границе с Российской Федерацией.

Напомним, в ГПСУ в конце июля сообщили, что российская ДРГ пыталась прорвать границу на Сумщине. Враги искали позиции Сил обороны. Такие подразделения используются и для других целей, в частности для минирования местности, чтобы наносить потери защитникам Украины.