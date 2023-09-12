"Загоняли российский "Ланцет" до смерти": бойцы 72-й ОМБр рассказали, как сбили вражеский дрон

"Ланцет" пытался попасть в украинскую САУ, а тем временем бойцы подразделения пытались попасть в него.

На одном из направлений фронта бойцы ВСУ сбили вражеский "Ланцет", который пытался уничтожить их САУ. Об этом рассказали в пресс-службе 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.

Трое зенитчиков "Рули", "Кулак" и "Вампир" рассказали историю, как загнали вражеский БпПЛА до смерти.

По словам бойцов, их позиции размещались в лесопосадке. Они работали из САУ по оккупантам.

"Уже не помним кто из нас первый увидел того "Ланцета", но тем не менее. Наша "саушка" только отработала, и он охотился на нее. "Ланцет" на "саушку", а мы на него. Гоняли того ирода так, что ему пришлось несколько кругов сделать, чтобы зайти на удар. Но не успел. Сбили. Слава Богу все целы... А вот "Ланцет" — нет!", — рассказали бойцы.

Ранее сообщалось, что ВСУ на Bradley подбили и захватили новейший российский танк Т-90М "Прорыв" в боях за Работино. Оператор БМП Bradley ювелирно попал ракетой в уязвимое место башни танка, убил командира, а танк остался почти невредимым.

Также сообщалось, что во временно оккупированном Энергодаре местное Движение Сопротивления и спецназовцы ГУР МО Украины взорвали помещение паспортного стола вместе с коллаборационистами. Взрыв произошел прямо во время праздничного застолья на день день подразделений по вопросам миграции системы МВД РФ.