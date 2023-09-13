"Священная борьба": Ким Чен Ын поддержал Путина в войне против "зла империализма" в Украине

По словам лидера Северной Кореи, сейчас для КНДР "первым приоритетом являются отношения с РФ".

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поднял бокал в честь своего российского коллеги-диктатора Владимира Путина и выразил уверенность в успешном исходе конфликта, в котором участвует Россия. Об этом сообщает издание Reuters.

Во время встречи с Владимиром Путиным во Владивостоке Ким Чен Ын выразил свою уверенность в том, что российская оккупационная армия и граждане России одержат верх в борьбе против того, что он определил как "зло западного империализма" в ходе войны в Украине.

"Российская армия и народ, безусловно, одержат большую победу в священной борьбе за наказание великого зла, претендующего на гегемонию и имеющую экспансионистские иллюзии", — сказал Ким, подняв тост за здоровье "товарища Путина" и за победу "великой России" .

Ким заявил, мол, лишь ступил на русскую землю, как "стал непосредственным свидетелем значительных достижений русского народа в построении сильной, современной России под руководством товарища Путина".

Армию окупантов он назвал "героической", которая "уверенно продемонстрирует бесценные добродетели чести" в так называемом "СВО". Кроме того, по словам Ким Чен Инна, Россия "поднялась для защиты своего суверенитета и безопасности".

Кроме того, северокорейский лидер подчеркивает, что хочет развивать отношения с РФ и поддерживает все решения Путина: "Я надеюсь, что мы будем всегда вместе в борьбе против империализма". По его словам, сейчас для КНДР "самым первым приоритетом являются отношения с РФ".

Напомним, что 12 сентября северокорейский лидер прибыл в Россию. Он приехал на личном бронепоезде.

Напомним, ранее Фокус писал о том, будут ли лидер КНДР Ким Чен Ын и президент РФ Владимир Путин обсуждать передачу оружия, и какое именно вооружение хочет получить Кремль.