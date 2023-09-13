В районе Лимана 66 бригада ВСУ уничтожила технику РФ (видео)

Аэроразведчики зафиксировали вражеский объект, который пытались спрятать среди густой растительности, и ликвидировали его.

Бойцы 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго ликвидировали российскую технику. Об этом сообщили в пресс-службе подразделения в Facebook.

Воины зафиксировали транспортное средство, которое россияне пытались скрыть. Впоследствии произошло уничтожение объекта.

"Враг встречает только смерть свою. И она приходит к ним неожиданно, с неба. Слава Украине", — говорится в заметке.

Уничтожение техники РФ в сентябре

Бойцы УДА зафиксировали российскую БМП и сумели оперативно уничтожить FPV-дроном. Воины запустили ударный беспилотник и ликвидировали российскую БМП, которую зафиксировали на дороге.

"Грады" 10 сентября уничтожили склады с боеприпасами и горючим РФ в Соледаре. Аэроразведчики "Команды Вялого" зафиксировали среди многоэтажек в Донецкой области большой склад БК российских захватчиков. Сначала аэроразведчики "Команды Вялого" зафиксировали объекты россиян. Впоследствии украинские воины применили РСЗО "Град".

Бойцы 40 бригады ВСУ 10 сентября уничтожили пушку Д-30. Российские войска и в дальнейшем используют гражданскую инфраструктуру для того, чтобы скрыть свое оружие, но это им не удается благодаря действиям украинских артиллеристов.

Напомним, 31 августа бойцы бригады "Спартан" ликвидировали российскую МТ-ЛБ. Огневое поражение технике врага украинские защитники нанесли артиллерийским огнем из миномета. Бригада оперативного назначения "Спартан" и в дальнейшем проводит успешные наступательные действия на Запорожском направлении. Благодаря их усилиям освобожден населенный пункт Роботино и ликвидированы превосходящие силы войск РФ.