"Цель — пулемет в окопе": как работают огнеметчики на фронте (видео)

Огнеметчики усиливают огнем действия штурмовых подразделений во время наступательных действий, что дает возможность быстрее продвигаться.

Огнеметчики полка РХБ защиты успешно ликвидируют оккупантов и их позиции. Об этом Командование Сил поддержки Вооруженных Сил Украины сообщило в Facebook.

Бойцы и в дальнейшем усиливают огнем действия штурмовых подразделений. Это позволяет продвигаться вперед и уничтожать врагов.

"Огнеметчик — вперед! Цель — пулемет в окопе! Уничтожить!" — говорится в заметке.

Уничтожение техники ВС РФ

В районе Лимана 66 бригада ВСУ уничтожила технику РФ. Аэроразведчики зафиксировали вражеский объект, который пытались спрятать среди густой растительности, и ликвидировали его.

31 августа бойцы бригады "Спартан" ликвидировали российскую МТ-ЛБ. Огневое поражение технике врага украинские защитники нанесли артиллерийским огнем из миномета. Бригада оперативного назначения "Спартан" и в дальнейшем проводит успешные наступательные действия на Запорожском направлении. Благодаря их усилиям освобожден населенный пункт Роботино и ликвидированы превосходящие силы войск РФ.

"Грады" 10 сентября уничтожили склады с боеприпасами и горючим РФ в Соледаре. Аэроразведчики "Команды Вялого" зафиксировали среди многоэтажек в Донецкой области большой склад БК российских захватчиков. Сначала аэроразведчики зафиксировали объекты россиян. Впоследствии украинские воины применили РСЗО "Град".

Бойцы УДА зафиксировали российскую БМП и сумели оперативно уничтожить FPV-дроном. Воины запустили ударный беспилотник и ликвидировали российскую БМП, которую зафиксировали на дороге.

Напомним, 10 сентября бойцы 40 бригады ВСУ 10 сентября уничтожили пушку Д-30. Российские войска и в дальнейшем используют гражданскую инфраструктуру для того, чтобы скрыть свое оружие, но это им не удается благодаря действиям украинских артиллеристов.