Устраивают засады FPV-дронов: российские оккупанты жалуются на новую тактику ВСУ под Соледаром

Российскую технику ожидают сразу 2 украинских дрона. Один из них — разведчик, другой — дрон-камикадзе.

В районе Соледара на Бахмутском направлении в Донецкой области ВСУ продолжают "делать нервы" оккупантам, применяя новую тактику. Они атакуют их FPV-дронами из засад. Об этом сообщает российское издание ТАСС со ссылкой на рассказы российских оккупантов, которые находятся на этом участке фронта.

"Украинские военные стали устраивать под Соледаром засады с применением FPV-дронов, которые прячутся на маршрутах движения техники в кустах или руинах и взлетают при приближении цели. Об этом нам рассказал один из офицеров казацкой бригады "Терек" с позывным Саныч", — говорится в сообщении.

Российский вояка также рассказал, что украинские дроны работают парами.

"В связке с дроном-камикадзе работает дрон-разведчик, который находится на безопасной высоте и выбирает цели для FPV-дрона", — пишет издание.

Напомним, что FPV-дрон "Магуры" догнал российскую технику. Боевая машина была поражена. В сообщении говорится о том, что это произошло на Мелитопольском направлении.

Ранее сообщалось, что бойцы УДА 11 сентября заметили БМП ВС РФ и сразу уничтожили ее FPV-дроном. Боевая машина пехоты оккупантов уже дымилась на дороге. Впоследствии бойцы запустили ударный беспилотник и ликвидировали ее.