"Изолироваться от нее": с РФ надо заканчивать любые отношения, — политолог (видео)

По мнению эстонского эксперта Пеэтера Тайма, отношения с РФ надо было разорвать еще 25 февраля 2022 года, сразу после начала полномасштабной агрессии России против Украины.

Политолог Пеетер Тайм 14 сентября заявил, что к Российской Федерации должны быть приняты еще более радикальные меры, с этой страной необходимо прекращать любые отношения. Такое мнение озвучил эстонский политолог в эфире телеканала FREEДОМ.

"Это все надо было сделать еще 25 февраля 2022 года, сразу после начала полномасштабной агрессии России против Украины. Я, конечно, понимаю, что это непросто. Но меня удивляет, что на это ушло столько много времени", — отметил Тайм.

Решения в странах-членах ЕС принимаются на основе консенсуса. По словам политолога, мнения относительно отношений с Россией до сих пор разные, но если бы Эстония могла принять такое решение относительно отношений с РФ самостоятельно, то ввела бы ограничения гораздо раньше.

"Эстония же была первой страной, которая прекратила выдачу всех абсолютно виз для россиян. Балтийские страны очень радикальны в этом плане, потому что мы лучше всего знаем, что из себя представляет наш восточный сосед и в историческом плане, и сейчас", — подчеркнул Пеетер Тайм.

Политики, руководители Балтийских стран порой в прямом смысле ведут борьбу с коллегами в ЕС, чтобы объяснить — они имеют дело с очень агрессивной страной.

"С Россией надо заканчивать любые отношения как можно быстрее и изолироваться от нее как можно глубже или больше", — акцентировал Тайм. Он предполагает, что по примеру стран Балтии дальше пойдут Польша и Финляндия.

Тайм также отметил, что сейчас люди знают, какие "кошмары" происходят в Украине. Нынешняя война России против украинцев дает возможность обществу определяться на какой они стороне: "Технологии не дадут нам забыть эти ужасы так быстро, как это было после Второй мировой войны... Очень просто определяться людям. Ты за или против войны? Раньше была у нас, знаете, вот эта неопределенность, неоднозначность. Сейчас очень определено все: ты либо против России, либо за Россию".

Напомним, 13 сентября сообщалось, что страны Балтии запретили въезд автомобилей с российской регистрацией. Эстония стала последней страной Балтии, которая запретила въезд на свою территорию авто с российской регистрацией. Такой транспорт могут конфисковать, если граждане РФ попытаются пересечь границу.