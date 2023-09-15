Штурмовали Мариуполь и Бахмут: боевики РФ проведут за решеткой 15 лет, — СБУ

Среди осужденных российских военных есть и те, которые еще в 2015 году находились в рядах террористической организации "ДНР" и воевали против сил АТО на востоке Украины.

Киберспециалисты и следователи Службы безопасности собрали неопровержимые доказательства вины еще 6 предателей, которые воевали против Сил обороны на восточном фронте. Об этом сообщает СБУ.

Правоохранители добавляют, что украинские защитники взяли их в плен во время жестоких боев в мае и июне этого года в районах Бахмута и Авдеевки.

По материалам СБУ суд назначил злоумышленникам 15 лет тюремного заключения.

Установлено, что большинство из них в начале полномасштабного вторжения РФ вошло в состав 1-го и 2-го армейских корпусов Южного военного округа ВС РФ.

Однако, среди них есть предатели, которые еще в 2015 году находились в рядах террористической организации "ДНР" и воевали против сил АТО на востоке Украины.

"Тогда один из них вступил в состав подконтрольного России "9-го отдельного полка морской пехоты" (более известного как "девятка"), другой — присоединился к группировке "восток" ", — говорится в сообщении.

Установлено, что оба злоумышленника обстреливали позиции украинских войск в районе Ясиноватой и Песков, а после 24 февраля 2022 года участвовали в захвате Мариуполя.

Еще четверо предателей входили в состав так называемой "народной милиции Л/ДНР" и после начала полномасштабного вторжения РФ штурмовали Бахмут и Красногоровку в Донецкой области.

Другие боевики обстреливали из автоматического оружия позиции ВСУ в районе поселка Белогоровка в Луганской области.

Также они обустраивали фортификационные сооружения и огневые точки российских оккупантов вблизи Авдеевки и Лисичанска.

"На основании собранных доказательств суд признал злоумышленников виновными по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения); ч. 2 ст. 260 (участие в не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях); ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации)", — отмечают в СБУ.

Служба безопасности подчеркивает неотвратимость наказания за преступления против нашего государства.

Расследование проводили сотрудники СБУ под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры.

Напомним, что 15 сентября Служба безопасности Украины разоблачила новые преступления прокремлевского блогера-миллионника Юрия Подоляки, который скрывается от правосудия на территории России.