"Стержень" второй линии обороны: россияне копают траншеи вокруг Токмака, — разведка Британии

ВС РФ усилили оборону временно оккупировано Токмака. В британской разведке сообщают, что вокруг города российские войска разворачивают дополнительные блокпосты и роют новые траншеи.

Российская армия усилила оборону вокруг временно оккупированного Токмака на юге Украины. Об этом сообщают в Министерстве обороны Британии.

По информации разведки, ВС РФ разворачивают вокруг города дополнительные блокпосты и противотанковую оборону, а также роют новые траншеи в районе, который удерживает 58-я общевойсковая армия.

"Токмак готовится стать стержнем второй основной линии обороны России. Улучшения в обороне города, вероятно, указывают на растущую обеспокоенность России по поводу тактического проникновения Украины на первую главную оборонительную линию на севере", — пишут в ведомстве.

О том, что россияне усиливают оборону Токмака ранее информировали в Центре национального сопротивления. Силы обороны Украины за последние несколько недель продвинулись в Запорожской области, что вызвало обеспокоенность у ВС РФ. Сообщалось об увеличении количества личного состава и военной техники россиян в городе и районе.

Ранее сообщалось, что ВСУ близко подошли к населенному пункту, на расстояние менее 20 км. По словам военного аналитика Алексея Гетьмана, борьба за Токмак в Запорожской области — это борьба за логистический путь, так как по железной дороге поставляется все необходимое для российской армии. В результате освобождения города армия Российской Федерации потеряет основную логистическую артерию.

В ЦНС 6 сентября сообщали, что россияне вывозят имущество из оккупированного Токмака из-за контрнаступления ВСУ. По данным подполья, из-за сложной ситуации на южном фронте армия РФ начала обворовывать предприятия в Запорожской области. В частности, в Токмаке российские военные разграбили кузнечно-штамповочный завод.

Военные аналитики говорили Фокусу, что победа в Работино открыла ВСУ путь на Токмак и Мелитополь и начало битвы за два крупных города — Мелитополь и Бердянск. Чтобы противостоять натиску ВСУ на юге, россияне вынуждены перебрасывать туда элитные подразделения с других точек фронта.