Приехал на похороны брата: в РФ контрактник убил другого военного, который вернулся из Украины

После поминок мужчина заснул на одной из скамеек в городе. Несовместимые с жизнью повреждения ему нанес 19-летний контрактник, который пытался украсть мобильный телефон.

В России в Екатеренбурге убили оккупанта, который приехал на несколько дней с войны в Украине. Убийство совершил другой оккупант — контрактник ВС РФ, который должен был ехать на войну в Украину. Об этом пишет российское издание e1.ru.

Убийство произошло в районе 32-го городка. Российский оккупант Дмитрий Терзя, отпросился из так называемой "СВО" и приехал на похороны брата. После поминок он заснул на одной из скамеек в городе.

Спящего российского воина заметил 19-летний контрактник ВС РФ.

"Дмитрий выпил и заснул на скамейке, к нему подошел парень и силой забрал телефон. Затем начал требовать разблокировать его, пароли от мобильного банка. За отказ начал бить. Полиция нашла свидетелей и задержала его. Виновником оказался молодой контрактник Степан, который должен был вскоре улететь на "СВО", — рассказал E1.RU источник в военном городке.

Оккупанта с травмами доставили в больницу, где он впоследствии скончался.

Дмитрию Терзе было 38 лет, у него осталось двое детей. 19-летнему контрактнику за содеянное грозит "солидный" срок.

Напомним, что в Ленинградской области в одном из населенных пунктов из-за слесаря коммунального предприятия в противогазе объявили план "Сирена".

Ранее сообщалось, что В России депутату "приписали" параноидальную шизофрению из-за комментариев против войны в Украине и отправили на принудительное лечение в психбольницу.