Немецкий станок, который использует компьютерные инструменты для изготовления соответствующих точных инструментов, необходимых для производства осколочно-фугасных снарядов, могут отправить на завод в России из Турции.

Оборудование для производства оружия немецкого производства может транспортироваться через Турцию в Россию. Об этом информирует Bloomberg.

Станок по производству Spinner GmbH направляется на завод в России из Турции. Оборудование, как информирует издание, должно поступить осенью.

Он использует компьютерные инструменты для изготовления соответствующих точных инструментов, необходимых для производства осколочно-фугасных снарядов. Эти боеприпасы применяются российскими войсками в Украине.

"Понятно, что как только машина достигнет России, мы мало что сможем сделать, чтобы предотвратить ее использование в военных целях Россией: время имеет важное значение", — написало агентство.

Маршрут транспортировки соответствующей техники — из Стамбула в российский порт на северо-восточном побережье Черного моря журналисты Bloomberg так и не смогли независимо проверить. Это свидетельствует о вызовах, с которыми сталкиваются власти ЕС в применении ограничений в отношении России, направленных на ослабление ее обороноспособности.

Реакция Украины на поставки техники в РФ

Украинское антикоррупционное агентство якобы отправило властям Германии и баварской компании, чтобы прекратить поставки в Россию высококлассного оборудования, которое используют производители боеприпасов. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в Киеве сообщило правительству ФРГ о том, что так называемый станок по производству Spinner GmbH направляется на российский завод из Турции.

Украина отметила, что России удалось обойти санкции Европейского Союза по импорту запрещенного оборудования. Эти технологии используется в военных целях, через такие страны, как Турция и Объединенные Арабские Эмираты.

Напомним, в ГУР 13 сентября сообщили, что Россия заказала у КНДР миллионы снарядов, и часть уже получила. РФ якобы получает вооружение от Северной Кореи уже в течение полутора места.