Ночной обстрел Украины: взрывы прогремели в пяти областях, есть пострадавшие (фото)

В течение ночи российские оккупанты запустили по Украине "шахеды". Есть попадания в промышленные объекты в Харькове и Львове.

Вечером 18 сентября и в ночь на 19 сентября российские оккупанты атаковали Украину ударными дронами Shahed и ракетами. Взрывы прогремели в Харькове, Кривом Роге, Львове, Хмельницкой и Одесской областях. Фокус собрал все, что известно на данный момент о ночной атаке.

Взрывы в Харькове

Вечером 18 сентября около 23 часов ночи враг атаковал Харьков. В городе прозвучал ряд взрывов. Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что под ударом врага оказалась центральная часть Харькова.

"Есть информация о попадании в производственную зону Холодногорского района города", — проинформировал Терехов.

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил о попадании по Харькову.

"Оккупанты нанесли удары по Холодногорскому району Харькова. На эту минуту — без пострадавших", — написал он в своем телеграм-канале.

Атака на Кривой Рог

В Кривом Роге ночью, 19 сентября, прогремел взрыв. Об этом сообщил председатель ОО "Рада обороны Кривого Рога" Александр Вилкул.

"Кривой Рог. Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", — говорится в сообщении.

По сообщению местных жителей, взрыв был слышен примерно в 03:05 ночи.

Взрывы в Одесской области

В Одессе ночью 19 сентября во время воздушной тревоги прозвучало несколько взрывов. Сообщалось об угрозе применения ударных дронов-камикадзе. Об этом написало"Суспільне".

Официальные источники о причинах и последствиях взрывов не сообщали. Жителей города и области до окончания воздушной тревоги призвали оставаться в укрытиях, или по возможности соблюдать правило "двух стен".

В Воздушных силах ВСУ ранее предупреждали об угрозе ударов дронов-камикадзе в области.

Взрывы в Хмельницкой области

Также ночью, 19 сентября прогремели взрывы в Хмельницкой области. Местные власти проинформировали о работе противовоздушной обороны.

Об этом говорится в сообщении Хмельницкой ОГА. Первый заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин сообщил, что в регионе раздались звуки взрывов.

"Работают силы ПВО. Оставайтесь в укрытиях!", — заявил Тюрин.

Взрывы во Львове и Львовской области

Под утро 19 сентября было шумно во Львове. В ОВА заявили о работе сил ПВО. Об этом сообщил в Telegram председатель Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Звуки, которые могли слышать жители Львовщины — это ПВО. Есть угроза новых атак", — заявил Козицкий.

Ранее в Воздушных силах ВСУ предупреждали, что во Львовской области есть угроза применения врагом ударных дронов-камикадзе.

В 5:05 городской голова Львова Андрей Садовый сообщил о взрывах в городе и возгорании на промышленном складе в результате попадания.

"В результате атаки горит крыша промышленного склада в одном из районов Львова. Известно об одной пострадавшей", — написал он.

Через несколько минут глава Львова обновил информацию и сообщил, что на складе из-под обломков достали мужчину, и в настоящее время известно об одном человеке, который пострадал в результате атаки.

В 5:58 во Львове прозвучал отбой воздушной тревоги.

Напомним, что последние два дня ВС РФ проверяли концентрацию средств украинской ПВО и как они работают. Враг тренируется для волны массированных ударов по энергообъектам Украины.

Ранее сообщалось, что спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 18 сентября заявил, что во время ночной атаки по Украине ВС РФ подняли в воздух беспрецедентное количество самолетов.