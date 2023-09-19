Пролетели над площадью Рынок: в результате удара Shahed по Львову есть пострадавшие, подробности

Журналисты лично после 4:00 наблюдали, как дроны-камикадзе пролетели над самым историческим центром города. Спасатели из-под завалов доставали гражданских.

В результате атаки дронов Shahed во Львове возник пожар на промышленном складе. Есть информация и о травмированных. Начальник Львовской ОГА Максим Козицкий 19 сентября в Telegram сообщил подробности.

В 5:41 он опубликовал сообщение, в котором подтвердил возникновение пожара на территории промышленного склада. Из-под завалов достали одну женщину, которая получила травмы.

Через 20 минут он рассказал, что пострадали два человека — женщина и мужчина. Женщина предварительно без повреждений. Мужчина в тяжелом состоянии.

Андрей Садовый, мэр Львова, в Telegram подтвердил, что в результате атаки пострадал 26-летний парень. У него медики диагностировали открытый перелом конечности. Он уже в больнице, где ему оказывают соответствующую помощь.

Движение транспорта по улице Городоцкой от перекрестка с улицы Патона до кольца в обе стороны перекрыли. Там работает спецтехника и представитель экстренных служб.

Корреспонденты ВВС Украина сообщили, что над самым историческим центром Львова, который является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, очевидцы после 4 часов утра наблюдали пролет по меньшей мере двух беспилотников Shahed. Они двигались на чрезвычайно низкой высоте. В разных районах города были слышны взрывы и работа систем ПВО.

Обстрел Украины 19 сентября 2023 года

Вечером 18 сентября и в ночь на 19 сентября российские оккупанты атаковали Украину ударными дронами Shahed и ракетами. Взрывы прогремели в Харькове, Кривом Роге, Львове, в Хмельницкой и Одесской областях. Сейчас последствия ударов уточняются.

Напомним, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 18 сентября заявил, что во время ночной атаки по Украине войска России подняли в воздух беспрецедентное количество самолетов. По информации спикера командования, ночью в воздушном пространстве нетипично находились десятки российских бортов, из которых осуществлялись пуски крылатых ракет.