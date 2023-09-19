"Сейчас это уже невозможно": Эрдоган заявил, что ВСУ не удастся вернуть Крым

По словам Реджепа Тайипа Эрдогана, еще в 2014 году он предпринимал попытки провести переговоры с Владимиром Путиным относительно полуострова, но они оказались безуспешны.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что сейчас вернуть Крым невозможно Украине. Об этом он сообщил во время интервью PBS.

Он рассказал, что в 2014 у него были дискуссии по вопросу полуострова с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Мои рассуждения не увенчались успехом. Я не смог заставить их уйти с полуострова. Думаю, что сейчас это тоже невозможно. Думаю, время покажет", – сказал Эрдоган.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что российский диктатор Владимир Путин выступает за "скорейшее окончание войны", хотя сам турецкий лидер считает, что она продлится еще долго. Также он сказал, что одинаково доверяет России и Западу, объясняя это тем, что Евросоюз обманул многолетние надежды Турции на вступление.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что война в Украине закончится не скоро. Реджеп Эрдоган заявил, что еще в 2014 году прилагал усилия по освобождению Крыма, но переговоры с президентом Российской Федерации тогда не увенчались успехом.

14 сентября сообщалось, что создание газового хаба в Турции остановили из-за спора Эрдогана и Путина. Глава Кремля Владимир Путин надеется продать часть газа через Турцию странам, которые не желают покупать у России ресурс напрямую.