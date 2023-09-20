В районе Бахмута ССО уничтожили пушку МСТА-Б с дорогостоящими снарядами "Краснополь" (видео)

Рыночная стоимость боеприпаса, который способен поразить бронированную цель с помощью лазерного наведения, достигает 40 тысяч долларов.

Бойцы Сил специальных операций ликвидировали пушку МСТА-Б со снарядами "Краснополь" на Бахмутском направлении. В Telegram-канале ССО сообщили подробности.

В описании к видео действия назвали успешной операцией по поиску, идентификации цели и корректировке огня от тактической группы "Медоїди" 3-го отдельного полка ССО. В результате удачного взаимодействия операторов ССО и артиллерии Сил обороны, эта тщательно замаскированная цель была поражена.

Характеристики снаряда "Краснополь"

Снаряд "Краснополь" имеет реактивный двигатель. Он способен поразить бронированную цель с помощью лазерного наведения, которое позволяет подсветить цель в зависимости от времени суток и размера цели на расстоянии до 20 километров. Рыночная стоимость такого снаряда достигает 40 тысяч долларов США.

ССО ВСУ в войне с Россией

Силы ССО 23 июня уничтожили 8 единиц техники войск РФ. За несколько дней силы ССО уничтожили восемь единиц техники ВС РФ, в том числе грузовик "Урал" и артиллерийский тягач "Медведь". Этот тягач транспортирует 152-мм гаубицу МСТА-Б, "Гиацинт-Б" и другие буксируемые орудия массой до 12 тонн.

В августе ССО под Бахмутом уничтожили наблюдательный пункт РФ. В командовании отметили, что разведка оперативно доложила операторам Сил спецоперации о месте расположения позиций ВС РФ, после чего было принято решение о проведении операции с привлечением БПЛА.

Напомним, 19 сентября 5 штурмовая бригада показала с дрона последствия боев за Клещеевку. Российские оккупанты полностью уничтожили населенный пункт в Донецкой области, но не оставляют попыток вернуть утраченные позиции.