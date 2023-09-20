"Сжигает врага": в ВСУ рассказали подробности применения украинского огнемета РПВ-16 (видео)

Этот огнемет называют "небольшой артиллерией", ведь оружие способно уничтожать укрепленные районы и легкобронированную технику россиян.

Бойцы 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского рассказали, насколько эффективно удается применять динамореактивный гранатомет с термобарическим боеприпасом одноразового использования РПВ-16. Фрагмент разговора с журналистами телеканала "Рада" защитники опубликовали в Facebook.

Огнеметчики рассказали, что калибр оружия в 93 миллиметра приравнивается к 155 мм оружия. От этого оружия российские оккупанты не могут спастись.

"Сжигает врага в результате действия температуры 1500 до 3 000 градусов", — заявил один из бойцов.

Этот огнемет называют "небольшой артиллерией". Поражения вследствие попадания такого оружия значительны. Преимущественно оно используется по укрепленным районам захватчиков. Также огнемет способен эффективно ликвидировать легкую технику оккупантов.

Огнеметчики позволяют штурмовым подразделениям зайти на позиции. С собой воины берут по два тубуса, поскольку это оружие одноразового использования.

Характеристики РПВ-16

РПВ-16 — динамореактивный гранатомет с термобарическим боеприпасом одноразового использования. Его представили в 2017 году на полигоне в Черниговской области. В октябре 2018 года украинская армия получила первые образцы.

Эффективная дальность — 300 м, максимальная — 1000 м. Боевая часть имеет массу 4 кг.

Во время попадания заряд боевой части подрывается и распыляется. Вследствие этого образуется облако диаметром 7-8. Температура сгорания такого аэрозоля достигает 2500 градусов. На расстоянии более 25 м эффект осколков является существенным.

Напомним, 13 сентября огнеметчики показали, как работают во время штурмов. Их действия позволяют продвигаться вперед и уничтожать врагов.