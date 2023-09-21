Прорвали "линию Суровикина" возле Вербового: OSINT подтвердили успехи ВСУ на юге (карты)

Бойцы ВСУ осуществили от Вербового уникальную боевую операцию, утверждает OSINT-аналитик. Им удалось прорвать трехуровневую линию российской обороны без поддержки авиации.

Украинское командование в крайнем отчете по состоянию на утро 21 сентября 2023 года подтвердило продолжение наступательной операции ВСУ на Мелитопольском направлении. Указывается, что удалось отбить атаку ВС РФ в районе Работино в Запорожской области, а подразделения ВС РФ продолжают терять живую силу и технику. Между тем OSINT-расследователи проанализировали видео, сделанное на поле боя, и выяснили, что есть продвижение Сил обороны у Вербового. Об этом говорится в заметке аналитика GeoConfirmed в Twitter.

Аналитик проанализировал видео боя штурмовой бригады ВСУ и сопоставил геолокацию с данными о координатах так называемой "линии Суровикина". Выяснилось, что военная техника Сил обороны преодолела преграды, которые подготовили военные ВС РФ. По словам OSINT-аналитика, она пересекла "линию Суровикина" — систему из трех защитных линий: противотанковых траншей, "зубов дракона" (бетонных пирамид) и траншейной системы. При этом бойцы находились в зоне досягаемости российской артиллерии, которая создавала дополнительные препятствия.

Описано также, как именно действовали украинские они. Первыми вперед пошли разведчики — они закрепились в траншеях. Затем пошли пехотные подразделения. Отмечается сложность проведенной операции: достигли баланса "между прямой огневой поддержкой бронетехники и достаточным противостоянием противотанковому оружию противника, находясь в радиусе артиллерии". Схему боя автор изобразил на рисунке, где условно обозначил события 18-19 сентября 2023 года.

В итоге автор отметил, что спецоперация, которую осуществили бойцы ВСУ, является самой сложной: они "прорвали трехуровневую систему обороны без преимущества в воздухе и в радиусе действия артиллерии".

события под Вербовым 18-19 сентября Фото: Twitter / GeoConfirmed

Указывают координаты места боя — 47.435681,35.935325. Расстояние до северо-западных границ Вербового — около одного-двух километров.

Также называется техника, которую использовали бойцы для прорыва — бронеавтомобили Marder и Stryker. На видео видно, как бронеавтомобили продвигаются вперед, а вокруг них взрываются снаряды российской артиллерии.

Об успешном продвижении также говорит аналитик Tatarigami_UA. По его словам, прорыв ВСУ возле Вербового подтверждается и спутниковыми снимками, и видео с места событий.

Отметим, украинское командование официально не рассказывало о деталях боевых действий и не подтверждало прорыв "линии Суровикина" возле Вербового.

Контрнаступление ВСУ: детали

Генштаб ВСУ сообщил об успехах Сил обороны на Запорожском отрезке фронта. Указывается, что удалось отбить атаку подразделений ВС РФ в 8 км к западу от Вербового — возле села Работино. Также отбили попытки врага восстановить позиции в районе Андреевки на Бахмутском направлении.

Кроме того, аналитики Института изучения войны уже предполагали, что бойцам ВСУ удалось продвинуться западнее Вербового. Их утверждения основываются на словах экс-главы Минобороны Анны Маляр и заявлениях российского военкора.

Напоминаем, российское командование требует от военнослужащих участвовать в так называемых "мясных штурмах". Место подобных "безумных атак" — Клищиевка в Донецкой области. Тем временем командир украинского подразделения аэроразведки показал, как выглядит "линия Суровикина": по его словам, она тянется "бесконечно".