"Не закрыл свое еб**ло": на Николаевщине в части избили троих военных, — СМИ (видео)

Для избиения подчиненных сержант использовал биту. Правоохранительные органы открыли производство, а в самой части действия сержанта оправдывают.

В одной из воинских частей на Николаевщине во время построения сержант избил трех военных. Для избиения он воспользовался битой, а наказание за свои действия до сих пор так и не понес. Об этом "Суспільному" рассказал один из пострадавших — боец ВСУ Константин Довгый.

Конфликт с руководством и кульминация

Константин Довгый служит в ВСУ с сентября 2022 года. По словам мужчины, на фронт он не попал из-за серьезного травмирования ноги во время тренировок на наводчика САУ. Далее была реабилитация в Одессе и переход на службу в 42-й резервной роте 63-й бригады. Там начались конфликты с новым руководством.

Кульминацией конфликта стало событие, которое произошло 11 августа 2023 года, когда сержант Александр Т. его подразделения избил трех военных.

"На построение вывели. Назвал какую-то фамилию. Это из новоприбывших, не помню. Поставил его перед строем и сказал, что поступила жалоба, что он приставал к девочке несовершеннолетней, угрожал матери этой девочки", — рассказывает Константин Довгый.

Он говорит, что с бойца сорвали шеврон и крестик, а дальше сержант, который имел в руках биту, ударил мужчину по ноге.

"Все в строю начали говорить: "Зачем?" Я единственное, что сказал: "Не бей его". Он говорит: "Я этого ждал". И подходит ко мне, битой бьет меня по животу. И потом начал бить. Я здесь закрывал голову. У меня гематома, здесь у меня шишка", — рассказывает Константин.

Не выполнил приказ, потому что "не закрыл еб*ало"

Военнослужащий обратился к заместителю по морально-психологическому обеспечению Ярославу Г. и попросил отреагировать, но получил отказ. Разговор с руководителем военнослужащий записал на диктофон.

Она свелась к тому, что на просьбу вызвать Военную службу правопорядка заместитель сказал, что Довгый якобы не подчинился приказу стоять в строю.

Тихо, ты выйди из строя. Вы не подчинились приказу. Вам было приказано стоять в строю.

Константин Довгый: Я стоял в строю. Он подошел и начал меня бить.

Ярослав Г.: Нет.

Константин Довгый: Да как нет? Все говорят, что да.

Сержант Т.: Я тебя толкнул, потому что ты не выполнил приказ закрыть свое еб*ло.

После избиения Константин Довгый обратился за юридической помощью к военному адвокату и написал заявление в полицию. Обращение Константина Довгого зарегистрировано в журнал единого учета Вознесенского районного управления и внесено в ЕРДР по предварительным признакам уголовного проступка, предусмотренного частью первой статьи 125 Уголовного Кодекса Украины — умышленное нанесение легких телесных повреждений.

Потерпевшие отказались давать показания

В выписке Константина из хирургического отделения указано, что он получил тупую травму живота, ушиб передней брюшной стенки, повреждения коленных и локтевых суставов.

Медики провели операцию военнослужащему на ноге во второй раз.

Травмы после избиения Константина Довгого, 19 сентября 2023 года. Фото: Назарий Рубаняк/Общественное Николаев

Мужчина говорит, что после инцидента от сержанта были угрозы.

"Когда он бил меня, он задел еще одного парня. У него разбита голова. Его запугали, он сидит в части и не поехал давать показания. И этот парень, которого били, тоже", — говорит военный.

Военный рассказывает, что на момент приезда полиции, которая должна была опросить всех свидетелей избиения, руководство части запретило военным выходить на улицы и всех закрыли по локациям.

По словам Константина, в 63-й боевой бригаде много друзей, которые воюют и говорят: "Что у вас там происходит? Что нет нормальных людей, которые могут выйти и сказать что-то против этого беспредела?"

Константин Довгый с побратимами. Фото: архив Константина Довгого

В пресс-службе бригады избиение военнослужащих комментировать отказались, ссылаясь на тайну следствия.

Напомним, что во Львовской области произошел скандал с военкомами. Один из них избил ногами и пистолетом гражданского, еще один военком пытался безуспешно вмешаться в конфликт.

Ранее сообщалось, что для одного из сотрудников Самборского военкомата на Львовщине, которого подозревают в пытках и незаконном удержании граждан, избрали меру пресечения.