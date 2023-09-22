Сдавал тепловизоры в ломбард: офицер из Житомирщины выплатил государству 3, 2 млн гривен

Офицер тайно вынес 60 камер ночного видения и 8 тепловизоров различных моделей, часть из которых была приобретена за средства волонтеров.

В Житомирской области на скамье подсудимых оказался начальник службы логистики одной из воинских частей региона. Он потихоньку спродовал военное имущество. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

ГБР завершило досудебное расследование по данному факту. Обвинительный акт направлен в суд.

Следствие установило, что начальник службы логистики одной из воинских частей Житомирщины в условиях военного положения начал сдавать в ломбард и продавать в Интернете военное имущество.

Он имел доступ к складу, откуда тайно вынес 60 камер ночного видения и 8 тепловизоров различных моделей, часть из которых была приобретена за средства волонтеров.

Общая сумма нанесенного государству ущерба достигает 3,2 млн грн. Во время досудебного расследования офицер возместил средства в полном объеме.

За торговлю военным имуществом офицеру "светит" до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что правоохранители разоблачили жителя Киевщины, который выдавал себя за волонтера и торговал гуманитарной помощью.

Ранее сообщалось, что командир разведвзвода сдал в ломбард рации и квадракоптеры, которые получил на подразделение. Он сдал это имущество в ломбарды на территории Днепропетровской области.