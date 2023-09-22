ГБР задержало военного, который сбежал со службы и призвал его поймать (видео)
Сообщают, что мужчина скрывался в Харькове и пытался всячески дискредитировать правоохранителей, которые его разыскивали.
Работники Государственного бюро расследований установили местонахождение и задержали военнослужащего, который бросил своих побратимов и сбежал из расположения воинской части. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Отмечается, что в армию он попал по мобилизации, впрочем, отслужив небольшой промежуток времени в Полтаве, решил, что этого достаточно и просто самовольно покинул расположение части.
В ГБР проинформировали, что мужчина скрывался в Харькове и пытался всячески дискредитировать правоохранителей, которые его разыскивали. Для этого в соцсетях дизертир публиковал видео с провокационными заявлениями.
В частности, на своем канале в одной из популярных соцсетей он предлагал работникам ГБР его поймать и даже рассказывал о своем местоположении.
Работники ГБР задержали военнослужащего и сообщили ему о подозрении в самовольном оставлении воинской части в условиях военного положения.
Военному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Напомним, 21 сентября работники ГБР при содействии Службы безопасности Украины завершили досудебное расследование в отношении трех правоохранителей из Харьковской области, которые в составе организованной преступной группы охотились за наркозависимыми людьми, чтобы выбить у них деньги .