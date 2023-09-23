Второй день "дискотека": мэр Мелитополя сообщил о нескольких взрывах в Токмаке

Жители города Токмак подтверждают информацию о мощных взрывах, которые уже звучат несколько дней подряд.

Несколько громких взрывов прогремели во временно оккупированном Токмаке. В Telegram мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил подробности.

Он отметил, что жители города подтверждают информацию. В каких именно локациях произошли события, он не указал.

"В Токмаке у оккупантов уже второй день "дискотека"", — заявил Федоров.

Ситуация в Запорожской области от Генштаба ВСУ

На Запорожском направлении, как говорится в вечернем отчете Генерального штаба от 23 сентября, Силы обороны продолжают наступать в Запорожской области. В районе населенного пункта Вербове защитники вытесняют подразделения противника с занимаемых позиций, а также закрепляются на занятых рубежах.

Российские войска не оставляют попыток нанести как можно больше потерь ВСУ. Вблизи села Роботино вражеская авиация осуществила обстрелы. Красное, Щербаки, Железнодорожное, Новоандреевка, Гуляйполе, Каменское Запорожской области подверглись минометным и артиллерийским обстрелам.

Напомним, 22 сентября военный обозреватель Денис Попович объяснил значение Токмака для российских оккупантов. По его словам, город в Запорожской области оказался для противника своеобразным логистическим хабом, куда регулярно перебрасывалось оружие и личный состав с оккупированного полуострова. Коллаборационисты, их приспешники и представители оккупационной "администрации" решили покинуть населенный пункт. Они начали бежать вместе с важной документацией, хоть и до "жеста доброй воли" еще далеко.

Представитель Запорожского облсовета Аскада Ашурбекова 18 сентября заявил, что из Токмака начали эвакуировать спецслужбы РФ. Ранее российские оккупационные войска использовали город как базу для накопления личного состава и боекомплекта к технике. Теперь у них нет такой возможности, ведь ВСУ во время контрнаступления стали еще ближе.